Xiaomi 17T vs. Nubia RedMagic 11 Air! Hangisi Satın Alınır?

Xiaomi 17T mi Nubia RedMagic 11 Air mi satın alınmalı? İki telefon da ekran özelliklerinden işlemciye, batarya kapasitesinden şarj hızına kadar birçok bakımdan iddialı. Bu sebepten dolayı karar vermek zor. Bu yazıda Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air karşılaştırması ile iki telefona yakından göz atacağız.

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air, benzer başlangıç fiyat etiketiyleriyle sahip. Peki, hangi telefonu satın almak daha mantıklı? Rehberimizde iki telefonu ekran, işlemci, RAM, depolama, kamera ve batarya kategorileri üzerinden ayrıntılı bir şekilde karşılaştıracağız. İşte etkileyici tasarıma sahip telefonlara dair merak edilen detaylar!

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in Özellikleri Neler?

Özellik RedMagic 11 Air Xiaomi 17T Ekran Boyutu 6.85 inç 6,59 inç Ekran Teknolojisi OLED AMOLED Ekran Yenileme Hızı 144Hz 120Hz Ekran Çözünürlüğü 1216 x 2688 piksel 1268 x 2756 piksel Ekran Parlaklığı 1800 nit 3500 nit İşlemci Snapdragon 8 Elite Dimensity 8500 Ultra RAM 12 GB / 16 GB 12 GB Depolama 256 GB / 512 GB Belirtilmemiş Arka Kamera 50 MP ana kamera (f/1.89) + 8 MP ultra geniş açılı kamera (f/2.2) 50 MP ana (f/1.7) + 50 MP Periskop Telefoto (f/3.0) + 12 MP Ultra Geniş (f/2.2) Ön Kamera 16 MP (f/2.0) 32 MP (f/2.2) Batarya 7000 mAh 6.500 mAh Hızlı Şarj 120W 67W

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Xiaomi 17T, AMOLED ekran üzerinde 1268 x 2756 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit parlaklık sunuyor. 6,85 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nubia RedMagic 11 Air, OLED ekran üzerinde 1216 x 2688 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık sunuyor.

AMOLED ve OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Dolayısıyla bu ekranlarda hem film ve dizi izlemek hem de oyun oynamak oldukça keyifli. Bu arada Xiaomi 17T, rakibinden biraz daha yüksek çözünürlüğe sahip.

Xiaomi 17T, Nubia RedMagic 11 Air'den daha yüksek bir parlaklığa sahip fakat 1.800 nit, güneş ışığı altında ekranın sorunsuz şekilde görülebilmesi için oldukça yeterli. Yani iki telefonun da dışarıda rahatça kullanılabildiğini belirtelim. Bu arada RedMagic 11 Air, Xiaomi 17T'den daha yüksek yenileme hızına sahip. Dolayısıyla Nubia'nın telefonu daha akıcı bir ekran deneyimi sunuyor.

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in İşlemcisi Nasıl?

RedMagic 11 Air'de Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor. Xiaomi 17T'de ise MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 Ultra işlemcisi mevcut. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha yüksek performans sunuyor.

Snapdragon 8 Elite işlemcisinde 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Dimensity 8500 Ultra işlemcisinde ise 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in Oyun Performansı Nasıl?

Oyun Adı Xiaomi 17T (Ortalama FPS) RedMagic 11 Air (Ortalama FPS) Call of Duty Mobile 90 FPS 120 FPS Delta Force 86 FPS 120 FPS Wuthering Waves 52 FPS 60 FPS Fortnite 60 FPS 72 FPS PUBG Mobile 59 FPS 120 FPS

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in Kamera Özellikleri Neler?

Xiaomi 17T'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiskel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.

RedMagic 11 Air'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.89 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Ana kamerada çözünürlükler aynı olsa da Xiaomi 17T'nin f/1.7 diyafram açıklığı, RedMagic'in f/1.89 diyafram açıklığına kıyasla kameraya daha fazla ışık girmesini sağlıyor. Bu da 17T'nin özellikle düşük ışık ortamlarda daha iyi bir performans sergilediği anlamına geliyor. İki telefon arasındaki en büyük fark ise periskop telefoto kamera.

Periskop telefoto kamera sayesinde uzak mesafede buluann nesneleri kaliteden ödün vermeden yakınlaştırabilir ve başarılı portre fotoğrafları çekebilirsiniz. RedMagic 11 Air'de ise telefoto kamera olmadığı için yakınlaştırma işlemi tamamen yazılımsal olarak yapılıyor. Ultra geniş açılı kamerada iki telefon aynı diyafram açıklığına sahip olsa da 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamera, rakibinden daha fazla detay sunan fotoğraflar çekebiliyor.

Sonuç olarak periskop telefoto kamera, daha iyi diyafram açıklığına sahip ana kamera ve daha yüksek çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera nedeniyle Xiaomi 17T bir adım önde. RedMagic 11 Air ise bir oyun telefonu olduğu için kamera konusunda temel ihtiyaçları karşılayacak seviyede.

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi 17T, 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 67W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. RedMagic 11 Air'de ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda RedMagic 11 Air hem batarya kapasitesi hem de şarj hızı bakımından bir adım önde.

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Xiaomi 17T'de 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Nubia RedMagic 11 Air'in RAM tarafında 12 GB ve 16 GB, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Dolayısıyla iki telefonun da RAM ve depolama seçenekleri ihtiyaçları fazlasıyla karşılıyor.

Xiaomi 17T ve Nubia RedMagic 11 Air'in Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi 17T'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 44 bin 130 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 47 bin 899 TL fiyat etiketiyle satılıyor. RedMagic 11 Air'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 43 bin 999 TL, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 53 bin 999 TL'ye satılıyor.

Xiaomi 17T 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı: 44 bin 130 TL

44 bin 130 TL Xiaomi 17T 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı: 47 bin 899 TL

47 bin 899 TL RedMagic 11 Air 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı: 43 bin 999 TL

43 bin 999 TL RedMagic 11 Air 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı: 53 bin 999 TL

Xiaomi 17T mi Nubia RedMagic 11 Air mi Satın Alınmalı?

Sizin için oyun performansı önemliyse Nubia RedMagic 11 Air'i tercih etmelisiniz çünkü bu telefon oyun oynamak için tasarlandı. Bu cihazda özel olarak geliştirilen aktif soğutma sistemi bulunuyor. Bu sistem, uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonun serin kalmasını sağlıyor. Bu arada Xiaomi 17T'nin de çoğu oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabildiğini de belirtelim.

RedMagic 11 Air, oyun oynamanın yanı sıra hızlı şarj konusunda da oldukça iddialı. Telefon 120W hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabiliyor. Ayrıca bu telefon, rakibinden daha yüksek yenileme hızına ve daha yüksek batarya kapasitesine sahip. Eğer sizin için kamera önemliyse Xiaomi 17T'yi tercih etmelisiniz. Leica imzalı kameralar, çok kaliteli fotoğraflar çekilebilmesini sağlıyor.

Editörün Yorumu

İki telefon arasında kalsam mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Nubia RedMagic 11 Air'i tercih ederdim. Bunun nedeni ise bu cihazın oyun oynamak için özel olarak tasarlanması. Bu telefonun ayrıca yüksek batarya kapasitesi, şarj hızı ve yenileme hızı bakımından da bir adım önde olduğunu belirteyim. Eğer benim için kamera önemli olsaydı Xiaomi 17T'yi satın alırdım.