GTA 6'dan Önce GTA Online İçin Büyük Güncelleme! Yeni Görev Eklendi

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) piyasaya sürülmesinden kısa bir süre önce GTA Online için beklenen büyük 1.73 güncellemesini yayınladı. Bu büyük güncellemeyle birlikte oyuna yepyeni araçlar eklenirken en çok dikkat çeken yenilik ise "The Kortz Center Heist" adlı soygun görevi oldu.

Şirket, çok uzun bir zamandan beri belli başlı soygun görevleri ile sınırlı kalmıştı. Oyuncular da hâliyle hep aynı görevleri yapmaktan sıkılmış ve odağını başka oyunlara kaydırmıştı. Özellikle de GTA 6'nın çıkışını gerçekleştirdikten sonra GTA Online sunucularının şu an olduğundan daha da az oyuncu sayısına sahip olması bekleniyordu. Neyse ki bu yeni soygun görevi, oyunun ömrünü daha da uzatma potansiyeli taşıyor.

GTA Online'da The Kortz Center Heist Nasıl Bir Görev?

GTA 5'in resmî çok oyunculu sürümü GTA Online'ın en yeni soygunu olan The Kortz Center Heist, oyuncuların karşısına şu ana kadarki tüm soygun görevlerinden daha farklı bir görev olarak çıkıyor. Şehrin ünlü Kortz Center müzesinden paha biçilemez değerde sanat eserlerini topluyoruz. Görevin belki de en çok sevilecek tarafı, bu ele geçirilen eserlerle ne yapılacağının tamamen oyunculara bırakılması.

Bu eserleri para kazanmak için kullanabileceğiniz gibi, dilerseniz de kendi malikanenizde sergileyerek davet ettiğiniz oyuncuların takdirini kazanabilirsiniz. Bir diğer artısı da görevin 4 kişi gerektirmemesi. Yani isteyen oyuncu tek başına tamamlayabiliyor. Bunun için illa 4 oyuncu ile ekip kurmanıza gerek kalmıyor. Görevin tam ortasında oyundan ayrılanların yarattığı hayal kırıklığı sizi yorduysa görevi yalnız tamamlamaya çalışmayı deneyebilirsiniz.

GTA Online'da The Kortz Center Heist Görevi Nasıl Yapılır?

The Kortz Center Heist, tıpkı diğer büyük soygun görevleri gibi size karşılamanız gereken bazı şartlar koşuyor. Önce malikanenize bir sanat atölyesi kurmanız gerekiyor. Oyunda telefonunuzu açtıktan sonra Prix Luxury Real Estate web sitesine gidip malikaneniz için bir sanat atölyesi (Art Studio) satın alabilirsiniz.

Soygunun hazırlık aşamaları, bu yeni atölyedeki planlama tahtası üzerinden yürütülecek. Hazırlık görevlerine başlamak için bu atölyeye gidebilirsiniz. "Yok, ben nerede olursam orada başlamak isterim" derseniz de telefon rehberine girip Raf De Angelis'i aramanız yeterli olacaktır. Bu arada PlayStation 5, Xbox Series X / S ve PC (Enhanced versiyonu) oyuncuları için bu soygunla birlikte yeni özel ödüller eklendiğini de belirtelim.

GTA Online 1.73 Güncellemesi Başka Neleri İçeriyor?

Oyuna Vapid Caracara (Armored), Grotti Veleno GT (Super) ve Ocelot E-Stride (SUV) gibi araçların da yer aldığı tam 7 araba eklendi. Bu yeni araçların tamamı füze kilitleme engelleyicisiyle donatılabiliyor. Yani füze fırlatan ve tüm şehre kaos yayan kişilerden bıktıysanız sizin için ideal modeller olabilir.

Rockstar Games, klasik soygunlara, Diamond Casino Heist ve Doomsday Heist gibi görevlere de haftalık tamamlama bonusu getirdi. Bir hafta içinde bu görevleri ilk kez tamamlayanlar, ekstra GTA$ (Rockstar Games'in GTA Online için eklediği oyun içi para birimi) kazanacaksınız. Aynı soygunu sürekli yapanlarsa sonraki görevlerde daha az kazanç elde edecek.

Editörün Yorumu

1.73 güncellemesi, ben de dahil olmak üzere pek çok GTA Online oyuncusu tarafından uzun bir zamandan beri bekleniyordu. Yeni gelen The Kortz Center Heist görevinde ele geçirilen sanat eserlerini direkt satmak yerine malikanemizin duvarına asma imkânı sunulması da önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Artık oyunda hepimizin yeterince parası var. Görevden elde edilecek para yerine o önemli eserleri sergilemek isteyenlerin sayısı pek de azımsanacak gibi olmayacaktır.