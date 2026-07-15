5G Destekli Ucuz Telefon Geliyor! 6.500 mAh Bataryası Var

iQOO, bir süredir bütçe dostu bir akıllı telefon arayışında olanlara çözüm olacak bir model üzerinde çalışıyor. Erişilebilir fiyat etiketine sahip serinin en yeni üyesi olacağı için doğal olarak iQOO Z11 Lite 5G olarak adlandırılan bu model de uygun fiyatlı seçenek olarak piyasaya sürülecek. Daha önce pek çok özelliği ortaya çıktı. Şimdi de batarya kapasitesi açıklandı.

iQOO Z11 Lite 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Yenileme Hızı: 90Hz veya 120Hz

90Hz veya 120Hz Maksimum Parlaklık: 1100 nit civarı

1100 nit civarı İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM: 8 GB

8 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 44W

44W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6

iQOO Z11 Lite 5G'de Kaç mAh Batarya Olacak?

Yeni paylaşılan bilgilere göre iQOO Z11 Lite, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunacak. Ayrıca 44W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu da gün içinde sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak. Marka tarafından aktarılan bilgilere göre 5 yılın sonunda bile batarya sağlığını yüzde 80 oranında koruyacak.

Tanıtım sayfasına göre batarya sadece tek şarjla oldukça uzun pil ömrü elde etmenizi sağlayacak. 20 saat boyunca Instagram, X (eski adıyla Twitter) ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında kesintisiz kaydırma yapabilecek, 80 saat durmadan müzik dinleyebilecek, 8 saat telefon görüşmesi gerçekleştirebilecek ve 7,2 saat YouTube gibi platformlar üzerinden video seyredilebilecek.

iQOO Z11 Lite 5G'nin İşlemcisi Ne Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre iQOO Z11 Lite 5G'de daha önce iQOO Z10 Lite'ın yanı sıra Redmi 15C 5G ve Samsung Galaxy A07 5G modellerinde de gördüğümüz Dimensity 6300 işlemcisi yer alacak. Fikir vermesi adına popüler oyunlarda verdiği ortalama FPS değerlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

iQOO Z11 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Önceki söylentilerde cihazın 6,7 inç civarında bir ekran boyutuna ve IPS LCD ekran teknolojisine sahip olacağı belirtildi. Bu ekranın özellikle telefonda film izleme, sosyal medyada gezinme ve geniş bir alanın sunduğu avantajlarla oyun oynamayı sevenler için ideal olduğu söylenebilir. Ayrıca 90Hz ya da 120Hz yenileme hızı ile geleceği de ileri sürüldü. Her iki senaryoda da 60Hz ekranlara göre daha akıcı bir ekran deneyimi sağlayacaktır.

iQOO Z11 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO, daha önce yaptığı bir paylaşımda iQOO Z11 Lite 5G adlı bu yeni modelinin 24 Temmuz 2026'da piyasaya sürüleceğini belirtildi. Bu lansmanda akıllı telefonun bütün özellikleri, fiyatı ve tasarımı hakkında daha ayrıntılı şekilde bilgi edinmek mümkün hâle gelecek. Bu arada iQOO Z10 Lite 5G'nin Haziran 2025'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu da bize yeni modelin 1 ay daha uzun bir sürenin ardından geleceğini gösteriyor.

iQOO Z11 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Z11 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına ilişkin henüz resmî açıklamada bulunulmadı. Fakat Türkiye'de şu an iQOO'nun akıllı telefonları satışta değil. O yüzden iQOO Z11 Lite da büyük bir olasılıkla Türkiye'deki kullanıcılarla doğrudan buluşmayacak.

iQOO Z11 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Hatırlatmak gerekirse iQOO Z10 Lite için 9 bin 999 rupi (4 bin 888 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Z11 Lite 5G, önceki modele göre daha güçlü donanımla gelecek. Buna göre yeni telefonun 11 bin rupi (5 bin 377 TL) fiyat etiketi taşıyacağını söyleyebiliriz. Türkiye'de satışa sunulması hâlindeyse vergilerle birlikte 10 bin TL civarı bir fiyat etiketi bizi bekliyor olacaktır. Konuyla ilgili açıklama yapılmadığının, farklı fiyatla satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

iQOO Z11 Lite 5G'nin çok gelişmiş grafiklere sahip oyunlar yerine sistemi daha az yoran, çok uzun saatler boyunca oyun oynama alışkanlığına sahip olmayanlar tarafından tercih edilecek bir model olacağı kanaatindeyim. En büyük avantajlarından birini bataryada göreceğiz. Gün içinde sürekli telefon şarj etmeyi sevmeyenler, bu modele de şans vermek isteyecektir.