Eski Rockstar Çalışanı Açıkladı! GTA 6'nın PC Sürümü Neden Daha Geç Çıkacak?

Rockstar Games, kasım ayında yeni oyunu GTA 6'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yani önümüzde yalnızca birkaç ay kaldı. Ancak bu bekleyiş sadece konsol oyuncuları için geçerli. Öyle ki şirket GTA 6'yı ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürecek. Bu nedenle heyecanlı bekleyiş şimdilik yalnızca konsol oyuncuları arasında yaşanıyor.

GTA 6'nın PC sürümü ise konsol çıkışından çok daha sonra yayınlanacak. Bugüne kadar bu konuyla ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Şimdi ise eski bir Rockstar Games çalışanından dikkat çeken bir açıklama geldi. Peki Rockstar Games, GTA 6'yı PC için neden daha geç çıkaracak ve oyun ne zaman yayınlanacak?

GTA 6 PC Sürümü Neden Geç Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünü konsollarla aynı anda yayınlamayacak. Eski Rockstar yapımcısı John Riccitiello'ya göre bunun temel nedeni geliştirme sürecinde önceliğin PlayStation ve Xbox gibi donanım özellikleri sabit olan cihazlara verilmesi.

Bildiğiniz üzere PlayStation ve Xbox konsollarında donanım özellikleri tüm cihazlarda aynı. İşlemci, güç kaynağı ve soğutma sistemi gibi bileşenler standart olduğu için farklı donanım konfigürasyonlarıyla uğraşılması gerekmiyor. PC tarafında ise her sistem farklı bileşenlerden oluşabiliyor. Bu nedenle Rockstar Games, geliştirme süreci daha kolay olduğu için önceliği konsollara veriyor.

Şirket oyunu ilk olarak PC için geliştirmeyi tercih etseydi çok sayıda farklı donanımlı bilgisayarlarla kapsamlı testler yapması ve optimizasyon sürecini tamamlaması gerekecekti. Ancak konsol tarafında yalnızca üç farklı (PlayStation 5, Xbox Series X/S) platform bulunduğundan geliştirme süreci daha hızlı ilerliyor ve oyunun daha kısa sürede piyasaya sürülmesi mümkün hâle geliyor.

Aslına bakacak olursak buna pek de şaşırmamak gerekiyor. Çünkü Rockstar Games daha önce de benzer bir strateji izlemişti. Mesela GTA 5, Eylül 2013'te konsollar için piyasaya sürüldü. Oyunun PC sürümü ise yaklaşık 19 ay sonra Nisan 2015'te oyuncularla buluştu. Peki GTA 6'nın PC sürümü ne zaman çıkacak?

GTA 6 PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünün ne zaman çıkacağını henüz açıklamadı. Ancak şirketin geçmişteki oyun çıkış takvimlerine bakıldığında tahminde bulunabilmek mümkün. En iyimser senaryoya göre oyun, 2027'nin sonlarına doğru PC oyuncularıyla buluşabilir. En kötü ihtimalde ise çıkış tarihi 2028'in başlarına sarkabilir. Resmî açıklamanın ise 2026'nın sonlarına doğru yapılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Rockstar Games'in GTA 6'nın PC sürümünü konsol sürümüne kıyasla çok daha geç çıkaracağını en başından beri tahmin ediyordum. Bir yazılım geliştiricisi olarak şirketin bu stratejisini haksız bulduğumu söylersem yalan olur. Sonuçta bilgisayar oyuncularına mümkün olan en kusursuz deneyimi sunmak istiyor. Benim tahminim ise oyunun 2027'nin sonlarına doğru çıkacağı yönünde. Bunu hep birlikte göreceğiz.