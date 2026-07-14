Samsung'un Geniş Ekranlı Telefonu, S26 Ultra'daki Özelliği Alıyor!

Samsung, önümüzdeki günlerde tanıtacağı Galaxy Z Fold 8 Ultra için lansman hazırlıklarını sürdürüyor. Akıllı telefonun teknik özellikleri, ortaya çıkan sızıntılarla büyük ölçüde netleşmiş durumda. Şimdi ise cihazla ilgili yeni bir detay daha gün yüzüne çıktı. Gelen bilgilere göre selefinde yer almayan önemli bir özellik Galaxy Z Fold 8 Ultra'da kullanıcılarla buluşacak. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra'daki Yansıma Önleyici Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre geniş ekranlı tasarımla gelecek Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, iç ekranında yansıma önleyici özelliğe yer verecek. Dış ekranla ilgili henüz bir bilgi bulunmasa da selefi konumundaki Galaxy Z Fold 7'de bu özellik yer almıyordu. Yeni modelde sunulacak bu özellik sayesinde kullanıcılar, ışık ve güneş yansımalarını büyük ölçüde azaltarak ekranı çok daha rahat kullanabilecek.

Bu yenilik sayesinde yansımalar azalacağı için video izlerken, oyun oynarken veya herhangi bir yazı okurken görüntü çok daha net görülebilecek. Ayrıca özellikle güneşli havalarda ekran parlaklığını en yüksek seviyeye çıkarmaya gerek kalmadan kullanım mümkün olacak. Bu da pil ömrüne olumlu katkı sağlayabilir.

Yansıma önleyici ekran teknolojisi ilk olarak 2024'te tanıtılan Galaxy S24 Ultra'da kullanılmış, ardından Galaxy S25 Ultra ve Galaxy S26 Ultra modellerinde de yer almıştı. İddia doğru çıkarsa Samsung, bu özelliği ilk kez katlanabilir bir akıllı telefonda kullanmış olacak. Söylentinin doğru olup olmadığını ise model tanıtıldığında öğreneceğiz.

Samsung Neden Bu Özelliği Sunacak?

Samsung’un yansıma önleyici ekran özelliğini Galaxy Z Fold 8 Ultra’ya da eklemesinin amacı oldukça basit: kullanıcıların dikkatini çekmek. Şirket bu özellikle birlikte kullanıcı deneyimini daha yüksek hâle getirmeyi ve özellikle açık havada ekran görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Böylece Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı rakiplerinden ayrıştırarak daha dikkat çekici bir seçenek hâline getirmeyi amaçlıyor. Bildiğiniz üzere bu da satışlara artı yönde etkide bulunacaktır.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un Galaxy Z Fold 8 Ultra modelini 22 Temmuz 2026'da Londra'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Bu da etkinliğe yaklaşık 1.5 haftalık bir süre kaldığı anlamına geliyor. Söz konusu lansmanda sadece Galaxy Z Fold 8 Ultra değil; Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 de duyurulacak.

Editörün Yorumu

Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonlarında kullandığı ekran yansıma engelleyici özelliğini katlanabilir modellere de taşıyacak olması oldukça güzel bir gelişme. Sonuçta katlanabilir cihazlar da amiral gemisi segmentinde yer alıyor ve bu modellerde ekran çok daha kritik bir öneme sahip. Elbette şimdilik bu sadece bir iddia ancak umarım doğru çıkar.