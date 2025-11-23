Orta Segment POCO Pad M1, Google Veri Tabanında Ortaya Çıktı!

POCO, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği büyük lansman için geri sayıma geçti. Etkinlikte F8 serisinin yanı sıra iki yeni tablet de tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu modellerden biri olan POCO Pad M1, Google’ın veri tabanında görüntülendi. Böylece orta segmentte konumlanacak POCO Pad M1'in özellikleri netleşti.

Bazı POCO Pad M1 Özellikleri Netleşti

Google Play Console veri tabanında 2509ARPBDG model numarasıyla ortaya çıkan tabletin Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 işlemciden güç alacağı doğrulandı. 2,80 GHz hızında çalışan bir ana çekirdeğe sahip bu yonga setine grafik tarafında Adreno 732 GPU eşlik ediyor.

Cihazın 8 GB RAM ile geleceği ve Android 15 işletim sistemi üzerinde çalışacağı görülüyor. Google veri tabanındaki bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı. Öte yandan marka tarafından daha önce paylaşılan resmi bilgilere göre POCO Pad M1, 12,1 inç boyutunda 2,5K çözünürlüklü bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Bu panel aynı zamanda 120 Hz yenileme hızı sunacak. Son olarak 12.000 mAh batarya da beklenen POCO Pad M1 özellikleri arasında.

POCO Pad M1'in tasarım tarafında da modern bir görünüm sunması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, tabletin ince çerçevelere sahip geniş bir ekranla geleceğini gösteriyor. Ayrıca cihazın gövdesinin metalik bir yapıda olacağı iddia ediliyor. Renk seçeneklerininse gri ve mavi olacağı öne sürülüyor.

POCO Pad M1 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre POCO Pad M1’in Avrupa fiyatı 349 euro seviyesinde olacak.

POCO Pad M1 Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO Pad M1, 26 Kasım 2025'te tüketicilerin karşısına çıkacak.

