POCO'dan Dev Bataryalı Telefonlar Geliyor! Renk Seçenekleri Belli Oldu

POCO'nun yeni akıllı telefonları F8 Pro ve F8 Pro ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tanıtım tarihi açıklanan F8 serisinin renk seçenekleri belli oldu. Paylaşılan bilgilere göre F8 Pro üç, F8 Ultra ise iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

POCO F8 Serisinin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre POCO F8 Ultra, siyah ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. POCO F8 Pro ise siyah, gümüş ve mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. POCO F8 Ultra'nın arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde kamera modülü yer alacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bira det LED flaş bulunacak.

POCO F8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69 sertifikası

Telefonun gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alması bekleniyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Ultra'da sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

POCO F8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere POCO F8 Pro'da Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO F7 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 6.210 mAh batarya kapasitesi bulunacak. 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip F8 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek görebiliriz.

POCO F8 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO F8 serisi 26 Kasım 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte F8 Pro ve F8 Ultra'nın tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan POCO F7 Ultra ve POCO F7 Pro, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.