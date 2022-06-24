POCO X4 GT ve POCO F4 Tanıtıldı

Orta ve üst segment telefon denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan POCO, yine kullanıcı dostu ve fiyat performans canavarı telefonlarıyla piyasaya girmeye hazırlanıyor. 23 Haziran'da gerçekleştirilen lansman toplantısında tanıtılan POCO F4 5G ve POCO X4 GT için ilk geri dönüşler fazlasıyla olumlu!

Uygun fiyatlı amiral gemisi olarak piyasaya sürülmek istenen POCO F4 5G özellikleri ve fiyatı açısından kullanıcıyı memnun edecek gibi görünüyor. Orta segment telefon arayışında olanların ise en iyi tercihlerinden biri POCO X4 GT olabilir.

POCO F4 5G Özellikleri ve Fiyatı

Qualcomm Snapdragon 870 işlemcisiyle gündelik hayat ve oyun için gayet yeterli bir işlem gücü sağlayan POCO F4 5G, 3.2 Ghz CPU hızıyla da göz dolduruyor. 7nm mimariye sahip CPU, Adreno 650 grafik işlem birimi ile destekleniyor. Cihaz adından da anlaşılabileceği üzere 5G'yi destekliyor.

POCO F4 5G özellikleri arasında en dikkat çekici noktalardan biri de 6,67 inç boyutunda FHD 120 Hz AMOLED ekrana sahip olması. Yüksek ekran yenileme hızıyla kaliteli bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler için biçilmiş kaftan. Ayrıca ısınma sorununa karşın grafit tabanlı gelişmiş sıvı soğutma sistemi kullanılan cihaz, telefon başında çok uzun zaman geçirenler için tüm gereklilikleri karşılıyor.

64 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro olmak üzere arkada 3 kameraya sahip olan telefon, ön tarafta ekrana gömülmüş 20 megapiksel kamerayla birlikte geliyor. Güç tüketimi konusunda işini sağlama almak isteyen POCO, telefona 4500 mAh batarya ve 67W hızlı şarj desteği eklemeyi de unutmamış. POCO F4 5G fiyatı Avrupa için 399 euro olarak duyuruldu.

POCO X4 GT Özellikleri ve Fiyatı

Lansmanda tanıtılan bir diğer telefon olan POCO X4 GT, F4 5G'den aşağı kalır durumda değil. Cihaz, işlem birimi olarak yeni teknoloji 5nm Mediatek Dimensity 8100 işlemci kullanıyor. 6,6 inç FHD 144 Hz LCD ekran ise POCO X4 GT özellikleri arasında en dikkat çekenlerden biri. 650 nit parlaklığa sahip olan ekran, zarif yapısı ve yüksek dokunma algılama kapasitesiyle öne çıkıyor.

POCO X4 GT kamerası olarak ise 64 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro olmak üzere 3 kamera tercih edilmiş. Ön tarafta bizi 20 megapiksellik selfie kamerası karşılıyor. 5080 mAh bataryasıyla uzun kullanımlar için yüksek performans imkanı sağlayan cihaz, F4 5G modeline benzer bir şekilde 67W hızlı şarjı destekliyor. POCO X4 GT fiyatının Avrupa için 379 euro civarında olması bekleniyor.