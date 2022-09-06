POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye Fiyatı Açıklandı
Xiaomi mağazasında satışa sunulan POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye fiyatı belli oldu. İşte POCO'nun yeni akıllı telefonlarına dair merak edilen soruların yanıtı!
POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye fiyatı belli oldu. Satışa sunulan yeni akıllı telefon modelleri, sahip oldukları donanım bileşenleri ve fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. POCO'nun yeni telefonlarına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.
POCO X4 GT ve POCO F4 Türkiye Fiyatı Belli Oldu
- POCO X4 GT fiyatı: 12.999 TL
- POCO F4 fiyatı: 13.999 TL
Çok şık tasarıma sahip olan POCO X4 GT ve POCO F4 isimli yeni akıllı telefon modelleri Türkiye'de satışa sunuldu. Bununla beraber söz konusu cihazların ne kadar fiyat etiketine sahip olduğu belli oldu.
Mavi ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen POCO X4 GT modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan sürümü Xiaomi mağazasında 12 bin 999 TL fiyat etiketine sahip.
Siyah renge sahip olan POCO F4 isimli akıllı telefon modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olan versiyonu Xiaomi mağazasında 13 bin 999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Peki, POCO'nun yeni modelleri hangi donanım bileşenlerine sahip?
POCO X4 GT Özellikleri Neler?
- Ekran Boyutu: 6,6 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2460 x 1080 piksel
- Ekran Paneli: IPS LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8100
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5080 mAh, 67W
- Ağırlık: 200 gram
- Kalınlık: 8,9 mm
POCO F4 Özellikleri Listesi
- Ekran Boyutu: 6,67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Ekran Paneli: AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 870 5G
- RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 4500 mAh, 67W
- Ağırlık: 195 gram
- Kalınlık: 7,7 mm
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POCO X4 GT ve POCO F4 isimli akıllı telefon modellerinin donanımı ve fiyat etiketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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