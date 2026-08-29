Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi Tablet Geliyor! 10.000 mAh Üstü Bataryası Var

Xiaomi, Eylül ayında yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu önemli etkinlik öncesinde üst segment tableti Xiaomi Pad 9 Pro Max hakkında önemli bir gelişme meydana geldi. Cihazın RAM ve depolama seçenekleri, batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği, işlemcisi ve dahası sızdırıldı.

Xiaomi Pad 9 Pro Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 13 inç

13 inç RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 512 GB ve 1 TB

512 GB ve 1 TB İşlemci: XRING O3

XRING O3 CPU: 10 çekirdek, 6 ultra büyük + 4 büyük çekirdek

10 çekirdek, 6 ultra büyük + 4 büyük çekirdek Maksimum CPU frekansı: 4,35 GHz

4,35 GHz GPU: 16 çekirdekli G2-Ultra NX

16 çekirdekli G2-Ultra NX Işın İzleme: 3. nesil ray tracing desteği

3. nesil ray tracing desteği Batarya Kapasitesi: 10.000 mAh üstü

10.000 mAh üstü Hızlı Şarj: 120W

120W Ağırlık: 650 gram

Xiaomi Pad 9 Pro Max'in RAM ve Depolama Seçenekleri Neler Olacak?

Xiaomi Pad 9 Pro Max'in 16 GB'a kadar RAM sunacağı ileri sürüldü. Doğrusu, RAM kapasitesi ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Öyle ki tabletin aynı anda kaç uygulamayı sorunsuz şekilde çalıştırabileceği üzerinde önemli rol oynuyor. Örneğin tarayıcıda çok sayıda sekme açıkken başka uygulamara geçiş yapmak istediğinizde RAM yüksek olursa sorun yaşamazsınız.

Depolama tarafında 512 GB ve 1 TB seçenekleriyle karşımıza çıkması bekleniyor. Depolama alanı, uygulama, fotoğraf, video ve oyunlar için kullanılan alanı ifade ediyor. 512 GB'lık alan, çoğu kullanıcı için yeterli. Çok yüksek çözünürlüklü videolar ve yüksek boyutlu oyunlar yükleyenler de 1 TB'lık seçeneğe yönelebilir.

Xiaomi Pad 9 Pro Max'te Hangi İşlemci Kullanılacak?

Xiaomi Pad 9 Pro Max'te XRING O3 işlemcisi kullanılacağı iddia edildi. Bu, Xiaomi'nin yeni nesil işlemcisi. 10 çekirdekli yapıda. Bunların 6 tanesini ultra büyük, 4 tanesini ise büyük çekirdek oluşturuyor. İşlemcinin maksimum hızı ise 4,35GHz şeklinde. Bu değerler, işlemcinin özellikle yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda iyi bir performans sergileyeceğini gösteriyor.

Paylaşılan bilgilere göre XRING O3, çok çekirdekli testinde 15 bin üstü puan (Geekbench 6.5) elde etti. Bu arada not düşmekte fayda var: Çoklu çekirdek testi, işlemcinin aynı anda birden fazla çekirdeği kullanırken ne kadar güçlü performans sunduğu hakkında fikir sağlıyor. 15 bin üstü puan ise gerçekten hızlı olacağına işaret ediyor. Kıyaslamak gerekirse önceki nesle göre yüzde 60'lık bir hız artışı söz konusu olacak.

Bu arada oyun oynayanlar için 16 çekirdekli G2-Ultra NX GPU olduğunu da belirtelim. Üçüncü nesil ışın izleme (ray tracing) desteği ile geliyor. Bu, ışık, gölge ve yansımaları daha gerçekçi hâle getirerek görsel anlamda tatmin edici bir iş çıkarıyor. Bu GPU da önceki nesle kıyasla yüzde 85 daha yüksek performans sunuyor. Güç tüketimi de yüzde 64 oranında düşmüş durumda. Bu da oyunlarda daha iyi bir deneyim sağlayacağını gösteriyor. PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile ve benzeri oyunları yüksek grafik ayarları ile rahat oynatması beklenebilir.

Xiaomi Pad 9 Pro Max'te Kaç mAh Batarya Olacak?

Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi Pad 9 Pro Max, 10.000 mAh'in üzerinde bir batarya ile gelecek. Bu kapasite, kullanıcıların oldukça uzun kullanım süresi elde edebileceği anlamına geliyor. Bu arada 120W hızlı şarj desteği de sunacağı belirtiliyor. Bu da bataryanın daha kısa sürede dolmasını sağlayacak. Gün içinde tableti yoğun bir şekilde kullananlar açısından önemli bir avantaj sağlayacaktır.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi'nin Pad 9 serisini Eylül ayında düzenlenecek etkinlikte tanıtması bekleniyor. Pad 9 Pro Max de en üst model olarak bu seriye dahil. Tanıtımla beraber henüz bilinmeyen bütün özellikleri de netlik kazanacak. Ayrıca fiyat ve tasarım gibi deetaylar da açıklığa kavuşacak.

Xiaomi Pad 9 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi'nin şu an Türkiye'de Pad 8 ve Pad 8 Pro da dahil olmak üzere pek çok tableti satışta. Bunu göz önünde bulunduracak olursak Pad 9 Pro Max'in de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşabileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki konuya dair henüz resmî açıklama olmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Xiaomi Pad 9 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi, Türkiye için Pad 8 Pro'nun resmî fiyat etiketini şu anda 33 bin 999 TL olarak belirlemiş durumda. Pad 9 Pro Max, bir önceki serinin Pro modeline göre çok ciddi iyileştirmeler ve yeniliklerle gelecek. Bunu göz önüne alırsak 43-47 bin TL'lik bir başlangıç fiyat etiketi bekleyebiliriz ama bu biraz da Türkiye'ye hangi işlemci ile geleceğine bağlı olarak değişecektir.

Editörün Yorumu

Xiaomi Pad 9 Pro Max, bana göre 13,3 inç ekran, güçlü işlemci, yüksek RAM kapasitesi ile çok geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edecek. Bunun içinde sadece video izlemek ya da internette gezinmek isteyenler olmayacaktır. Ayrıca grafik tasarım ve içerik üretimi ile uğraşanların da ilgi odağı hâline gelecektir. Oyunlarda çok iyi bir performans sergileyeceğini de unutmamak gerek. Özellikle yüksek grafik ayarlarında oyun oynamak isteyenlerin de beklentisini karşılayacaktır.