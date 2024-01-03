Uygun Fiyatlı Telefon Bekleyenlere Müjde: POCO’nun Yeni Modelleri Türkiye’ye Geliyor!

Xiaomi'nin alt markası POCO Türkiye'de satışa sunulacak yeni akıllı telefon modellerini duyurdu.

Heyecanla Beklenen Uygun Fiyatlı Poco Telefon Modelleri!

POCO X6, X6 Pro ve M6 Pro 4G geçtiğimiz günlerde 91 Mobiles tarafından sızdırılmıştı, ancak şimdi POCO Türkiye tarafından resmi olarak tanıtıldı. Redmi gibi bir Xiaomi alt markası olan POCO'nun Türkiye pazarındaki varlığı uzun bir süredir devam ediyor ve fiyat performans odaklı ürünleriyle dikkat çekiyor.

X6 Pro 5G modeli MediaTek Dimensity 8300 Ultra işlemcisine sahip olacakken X6 5G modelinde Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 kullanılacak. M6 Pro 4G ise MediaTek Helio G99 işlemci ile güçlendirilecek. Önceki bilgilere göre X6 Pro'nun Redmi K70E modeline benzer olacağı düşünülüyor.

K70E modeli 6,67 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekrana sahip. 90W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pil, MediaTek Dimensity 8300 işlemci ve 16 GB LPDDR5X RAM gibi özellikleri içeriyor.

M6 Pro 4G modelinin hangi Redmi modeline dayandığı kesin olmasa da, Redmi Note 13 Pro 4G üzerine kurulacağı düşünülüyor. Telefonlarda üç farklı renk seçeneği sunulacak. Özellikle X6 Pro'da kullanılan sarı renkli versiyonda deri benzeri bir kaplama tercih edilmiş.

Bu yeni modellerin Türkiye'deki satış fiyatları ve detaylı özellikleri henüz açıklanmamışken POCO'nun geniş ürün gamıyla Türk tüketicilerini cezbetmeye devam etmesi bekleniyor.

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