Podcast Fişini Çekti: Stitcher Ağustos'ta Kapanıyor

Podcast, SiriusXM'nin 2020'de 325 milyon dolara satın aldığı popüler podcast uygulaması ve web hizmeti, Stitcher'ın 29 Ağustos'ta kapanacağını duyurdu.

Kapanma kararının şirketin kullanıcı tabanını kendi platformu SiriusXM’ye çekmeye yönelik bir hamle olduğu düşünülüyor. Stitcher'ın kurucusu SiriusXM, podcast'leri kendi abonelik programına dahil etmeyi planladığını bu kararla birlikte duyurmuş oldu.

Podcast Stitcher İle Olan Birlikteliğine Son Verdi

Stitcher bugün yapmış olduğu açıklama ile ücretli abonelikler için otomatik yenilemeyi kapattı ve premium kullanıcılar için geri ödeme sürecini başlattı. 29 Ağustos'tan sonra yenilenmesi planlanan yıllık abonelikleri olan kişiler, ödenen yılın kullanılmayan kısmı için geri ödeme alacak.

Kullanıcılar, bundan sonra podcast'leri SiriusXM uygulaması içerisinden takip edecekler ve bu yıl yenilenmiş bir uygulama arayüzüyle karşılaşacaklar. Stitcher Studios ve Earwolf komedi ağının podcast yapmaya devam edeceğini belirten şirket, premium içeriğinin başka yerlerde de kullanılabileceğini söyledi.

Kullanıcı dostu uygulama içi optimizasyonuna sahip platform, uygulamalar arası podcast'ler için popüler bir veritabanı sunarak podcast dinleyicileri sunmuş olduğu geniş kapsamlı kitaplığı ve keşif önerileriyle tanınır.