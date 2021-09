Pokemon Unite Android ve iOS'e Çıktı: Hemen İndirin!

Pokemon Unite Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak sunulan mobil oyun, League of Legends'a (LoL) benzerliği ile dikkat çekiyor. Peki, MOBA türündeki Pokemon Unite nasıl indirilir? Yeni Pokemon oyununa ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

Pokemon Unite Android ve iOS İçin Ücretsiz Sunuldu

Günümüzde League of Legends, Dota gibi MOBA türündeki oyunlar tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. MOBA türü ile Pokemon karakterlerini birleştirmek isteyen The Pokemon Company, geçtiğimiz yıl oyuncuları adeta şaşkına çeviren bir oyun duyurmuştu.

Duyurulduğu ilk günden beri çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Pokemon Unite, 21 Temmuz tarihinde Nintendo Switch platformuna çıkmıştı. Yayıncı The Pokemon Company ve geliştirici TiMi Studio Group, bugün itibarıyla oyunun Android ve iOS sürümünü ücretsiz olarak sundu.

Kısa süre içerisinde yoğun ilgi gören yeni Pokemon oyununun yükleme sayısı Google Play Store'da 1 milyonu aştı. League of Legends alternatifi MOBA türündeki yapım her ne kadar ücretsiz olarak sunulsa da uygulama içi satın alımlar mevcut.

MOBA türü ile Pokemon karakterlerini birleştiren yapımda tıpkı League of Legends (LoL) benzeri oyunlarda olduğu gibi üç farklı koridor yer alıyor. Oyuncular, seçtiği Pokemon karakterinin özelliklerine uygun koridora gidebiliyor. Pokemon karakterleri seviye atladıkça yeni güçler kazanıyor.

Grafikleri ile dikkat çeken yapımda League of Legends ve DOTA gibi oyunlarda olduğu gibi 5'e 5 takımlar mücadele ediyor. Pikachu, Charizard, Snorlax, Clefable, Lucario ve daha birçok Pokemon karakterinin yer aldığı oyunda her pokemon karakterinin kendine has yetenekleri bulunuyor.

Pokemon Unite, Nintendo Switch ve mobil cihazlar için platformlar arası oynama desteğine sahip. Yani Switch, Android ve iOS cihazlarına sahip olan oyuncular, aynı maçta mücadele edebilecek. Oyuncular ayrıca oyundaki ilerlemeyi platformlar arasında senkronize etme imkanına sahip olacak.

Geçtiğimiz ay Pokemon Unite isimli yapımın tanıtım videosu yayımlanmıştı. 1 milyon 800 binden fazla görüntüleme sayısına ulaşan tanıtım videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yeni Pokemon oyunu hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.