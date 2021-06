Pokemon Unite Çıkış Tarihi ve Fragmanı Paylaşıldı

Pokemon Unite çıkış tarihi bir fragman eşliğinde duyuruldu. The Pokemon Company tarafından geçtiğimiz yıl duyurusu gerçekleştirilen video oyunu, League of Legends'a (LoL) olan benzerliği ile dikkat çekiyor. Merakla beklenen MOBA türündeki yapıma ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Pokemon Unite Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Günümüzde League of Legends, Dota gibi MOBA türündeki oyunlar tüm dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. MOBA türü ile Pokemon karakterlerini birleştirmek isteyen The Pokemon Company, geçtiğimiz yıl oyuncuları adeta şaşkına çeviren bir oyun duyurmuştu.

Duyurulduğu ilk günden beri çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen Pokemon Unite isimli yapımda tıpkı League of Legends (LoL) benzeri oyunlarda olduğu gibi üç farklı koridor yer alıyor. Oyuncular, seçtiği Pokemon karakterinin özelliklerine uygun koridora gidecek.

Nintendo Switch ve mobil cihazlar için geliştirilen oyunda tıpkı League of Legends ve Dota oyunlarında olduğu gibi 5'e 5 takımlar mücadele edecek. Her pokemon karakterinin kendine has yetenekleri bulunuyor.

Ücretsiz olarak sunulacak Pokemon Unite, Nintendo Switch ve mobil cihazlar için platformlar arası oynama desteğine sahip olacak. Yani Switch, Android ve iOS cihazlarına sahip olan oyuncular, aynı maçta mücadele edebilecek. Oyuncular ayrıca oyundaki ilerlemeyi platformlar arasında senkronize edebilecek.

Takım oyununun oldukça önemli olduğu oyunda, Pokemon karakterleri seviye atladıkça yeni güçler kazanacak. Pikachu, Charizard, Snorlax, Clefable, Lucario ve daha birçok Pokemon karakterinin yer aldığı oyunun çıkış tarihi açıklandı ve yeni bir fragman yayımlandı.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenen video oyunu, temmuz ayında Nintendo Switch, eylül ayında ise Android ve iOS platformlarına çıkışını gerçekleştirecek.

Pokemon Unite'ın YouTube kanalı üzerinden yeni bir fragman yayımlandı. 2 dakika 39 saniye uzunluğundaki video, oyuncular tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yayımlanan fragman, oyunun grafikleri ve oynanış sistemi hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak sağlıyor.

Oyunun haritasının da yer aldığı fragmanda ayrıca Scorbunny'nin Lillipup'u yenip Raboot'a dönüştüğünü görüyoruz. Videoyu hemen aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz. MOBA türündeki Pokemon oyunu ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.