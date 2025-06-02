Pokémon ve Stardew Valley Karışımı Oyun Geliyor

Pokémon ve Stardew Valley oyunlarının bir karışımı olarak tanıtılan "Dragons Frolic!", Steam'de ücretsiz bir demo versiyonuyla görücüye çıkıyor. Oyunun teması ise sevimli ejderhaların macerası üzerine. Oyuncular, piksel sanatı tarzında işlenmiş bu oyunda ejderhaları topluyor ve onları yetiştiriyor.

Dragons Frolic! Nasıl Bir Oyun?

Dragons Frolic!, Stardew Valley'den aşinâ olunan piksel sanatında bir karakter oluşturduktan sonra oyuncuları renkli bir dünyaya sokuyor.

Oyunda ejderha yetiştiriciliğinin yanı sıra yarış etkinlikleri, farklı seviyelerde düzenlenmiş ve oynamadan önce yeteri kadar güçlenmesini gerektiren bölümler bulunuyor. Tasarlanmış parkularda, engellere çarpmadan içeride kalmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar uzun süre kalırsanız o kadar yüksek puan alıyorsunuz.

Dragons Frolic!: Sistem Gereksinimleri

Oyun şu an için sadece İngilizce ve Almanca dillerini destekliyor. Tam sürümün ne zaman çıkacağı henüz belirlenmedi. Steam'den ücretsiz olarak demosunu indirip oynayabileceğiniz Dragons Frolic! için sistem gereksinimleri şöyle: