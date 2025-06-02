Steam, Yılın En Popüler Oyununu Ücretsiz Getiriyor

2024 yılının en çok konuşulan oyunlarından biri olan Stellar Blade, nihayet PC oyuncularıyla Stellar Blade, geçen yıl çıktığı günden itibaren milyonlarca hayran kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti. Baş karakter Eve'in, hayal gücünün ötesindeki yaratıklarla savaşarak insanlığı kurtarmaya çalıştığı bu aksiyon dolu macera, oyuncular tarafından ilgiyle karşılandı.

Oyunun geliştiricisi Shift Up ise bu ilgiyi boşa çıkarmadı. Oyun, Steam platformuna geçiş yapıyor.

Stellar Blade Oyuncuların Beğenisini Kazandı

Oyunun geliştiricisi Shift Up'ın topluluk yöneticisi tarafından yapılan açıklamayla, PlayStation 5'ten PC'ye geçiş yapan bu iddialı yapımın Steam'de bir demosunun yayınlandığı doğrulandı. Oyunda, Devil May Cry serisinden bildiğimiz kombo setleri, büyük boss savaşları ve aksiyon bulunuyor.

PC versiyonuna özel grafik kalitesinde gözle görülür bir değişiklik olacak. Oyuncular, tam sürümü satın almadan evvel ücretsiz bir versiyonu deneyimleyebilecekler.

Stellar Blade PC Versiyon Sistem Gereksinimleri

Stellar Blade Steam versiyonunun minimum ve maksimum sistem gereksinimleri şöyle:

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-7600K or AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-7600K or AMD Ryzen 5 1600X Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB Bellek: 16 GB RAM

Maksimum