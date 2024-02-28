Pokemon'dan Yepyeni Bir Oyun Geliyor: Çıkış Tarihi Açıklandı! (Video)

Nintendo, zamanında çok popüler olan serisi Pokemon'un popülerliğini yeniden canlandırmak istiyor. 2022 yılında yayınlanan Pokemon Scarlet ve Violet sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmayan seriye yeni bir oyun daha geliyor.

2025 yılında yayınlanması beklenen yeni oyunun adı Pokemon Legends: Z-A olacak. Ayrıca oyuna dair fragman da dün YouTube'da yayınlandı.

Pokemon Legends: Z-A Seneye Oynanabilecek

Yeni Pokemon oyunu, fragman paylaşılmasıyla oyuncuların dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Pokemon Legends: Z-A, Kalos bölgesindeki Lumiose City'de geçecek. Farklı öğeler barındırmasıyla dikkat çeken oyun, son derece teknolojik bir evrende geçecekmiş gibi görünüyor.

2 dakikalık kısa fragmanda yer alan birkaç detay daha dikkat çekiyor. Bunlardan birisi oyunun 2025 yılında sadece Nintendo Switch üzerinden çıkış yapılmasının planlandığı oluyor. Bir diğer detay da diğer temel Pokemon oyunlarının geliştirici Game Freak bu oyuna da imzasını atıyor.

Pokemon Legends: Z-A hakkında tüm bilinen şu an paylaşılan kısa fragmandan ibaret. 2025'te geleceğine işaret edildiğine göre ilerleyen günlerde oyunla ilgili daha fazla detaya sahip olmamız mümkün.