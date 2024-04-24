Otomobil Üreticisinin Telefonu: Polestar Phone Tanıtıldı!

Telefon üreticilerinin elektrikli otomobilleri ile kullanıcı karşısına çıkmasının popüler hale geldiği günümüzde bazı otomobil üreticileri de telefon sektörüne giriş yapıyor. Polestar'ın ilk akıllı telefonu: Polestar Phone ile bunlara bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Polestar Phone bana bir yerden tanıdık geliyor diye düşünüyorsanız, bu gayet normal çünkü sıfırdan üretilmedi. Şubat ayında tanıtımı gerçekleştirilen Meizu 21 Pro modelini temel alıyor. Hem Polestar hem de Meizu'nun Çinli otomobil devi Geely'ye ait olması nedeniyle bu bir tesadüf değil.

Polestar Phone Özellikleri

Telefonun "aşırı sadelik ve lüks İskandinav tasarım estetiği" şeklinde ifade edilen tasarımı gerçekten oldukça şık. Arka tarafta lenslerin dikey konumlandırılması alışık olmadığımız detaylardan birisi olurken, beyaz renk sunulan tek renk seçeneği.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemciden güç alan Polestar Phone, BOE tarafından üretilen ve 1850 nit parlaklığa ulaşabilen 6.79 inçlik bir ekrana sahip. 1368x3192 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu LTPO OLED ekran, parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor.

16 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile gelen telefonun arka tarafında 50 Megapiksel ana, 13 Megapiksel ultra geniş ve 10 Megapiksel telefoto kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 32 Megapiksel çözünürlüğünde bir kamera var.

5050 mAh kapasiteli bataryası 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip olan telefon, 164,98 x 74,42 x 7,98 mm ölçülerinde ve 214 gram ağırlığında. Bunlara ek olarak IP68 sertifikasına sahip olan Polestar Phone elbette markanın araçları ile sıkı bir entegrasyona sahip.