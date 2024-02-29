Polislere Yaka Kamerası Takılacak: Kim Olduğunuzu Anında Öğrenebilecek!
Yakında tüm polislere yaka kamerası takılacağı duyuruldu. Bu sistem ile polisler ilk bakışta karşıdaki kişinin kim olduğunu öğrenebilecek. İşte detaylar!
İçişleri Bakanlığı, polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için bir takım yeni çalışmalar yapmak için hazırlanıyor. İstanbul'da trafik polislerinde uygulanan yaka kamera sistemi artık tüm Türkiye genelinde kullanılmaya başlanacak.
Bu haberi canlı yayında açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorunu yanıtladığı esnada bu konudaki duyurusunu yaptı ve detaylı açıklamalarda bulundu.
2025'te Tüm Polislere Yaka Kamerası Takılacak
2025 yılından itibaren Türkiye genelinde tüm polislere yaka kamerası takmak için hazırlıklara başlandığını söyleyen Yerlikaya, konuyla ilgili şunları söyledi:
"2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek. Aynı şey vatandaş için de geçerli. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır.
ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.
Teknolojiden faydalanacağız."
Yaka kamerasıyla birlikte polislere karşı yapılan şikayet ve bulunulan iddialar daha hızlı değerlendirilebilecek ve sonuç bulabilecek. Polislerin yaka kameralarındaki görüntüler komuta merkezinden de anlık olarak takip edilecek.
Bu sistemin asıl amacı da daha şeffaf bir şekilde halka hizmet etmek, halkla iliişkiler kurmak ve yaşanan konulardan merkezin anında haberdar olup müdahale etmesi. Aynı zamanda polisler, bu yaka kamerasındaki yüz tanıma sistemi ile karşılarındaki kişinin kim olduğu hakkında anında bilgi alabilecek.
İkinci El Kamera / Fotoğraf Makinesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Eğer yakın zamanda daha öncesinde kullanılmış bir kamera ya da fotoğraf makinesi satın almayı düşünüyorsanız, satın almadan önce neleri kontrol etmeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz.
Yaka kamera sisteminin haricinde Bakan Yerlikaya İstanbul'da KGYS kamera sayısının da artacağını belirtti ve konuşmalarına şöyle devam etti:
"7 bin polis verdik İstanbul'a. İstanbul'un en büyük sorunu trafik. Yapısal durumlar söz konusu da var tabii. Biz de trafiğin kontrolüyle ilgili daha güçlü olmalıydık. 2 bin 500'ünü trafiğe verdik. 3 bin 69'unu asayişe verdik. Diğer birimlere de bin 425 polis verdik. Toplam bin 173 araç, 600 de motosiklet verdik. Asayişte 14 bin 816 personel vardı. Takviye sonrası 17 bin 885'e ulaştı.
Sadece ana arterlerde olmayacağız. Şehrin her yerinde olmamız lazım. 10 bin MOBESE sayısı bu binayla en az 50 bin yapacağız. Hedefimiz 75 bin MOBESE. Kurumsal firmaların kamerasından biz de istifade edeceğiz. Yeni sisteme entegre edeceğiz bu kameraları."
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