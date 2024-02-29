Polislere Yaka Kamerası Takılacak: Kim Olduğunuzu Anında Öğrenebilecek!

İçişleri Bakanlığı, polislerin vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için bir takım yeni çalışmalar yapmak için hazırlanıyor. İstanbul'da trafik polislerinde uygulanan yaka kamera sistemi artık tüm Türkiye genelinde kullanılmaya başlanacak.

Bu haberi canlı yayında açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorunu yanıtladığı esnada bu konudaki duyurusunu yaptı ve detaylı açıklamalarda bulundu.

2025'te Tüm Polislere Yaka Kamerası Takılacak

2025 yılından itibaren Türkiye genelinde tüm polislere yaka kamerası takmak için hazırlıklara başlandığını söyleyen Yerlikaya, konuyla ilgili şunları söyledi:

"2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek. Aynı şey vatandaş için de geçerli. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır. ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek. Teknolojiden faydalanacağız."

Yaka kamerasıyla birlikte polislere karşı yapılan şikayet ve bulunulan iddialar daha hızlı değerlendirilebilecek ve sonuç bulabilecek. Polislerin yaka kameralarındaki görüntüler komuta merkezinden de anlık olarak takip edilecek.

Bu sistemin asıl amacı da daha şeffaf bir şekilde halka hizmet etmek, halkla iliişkiler kurmak ve yaşanan konulardan merkezin anında haberdar olup müdahale etmesi. Aynı zamanda polisler, bu yaka kamerasındaki yüz tanıma sistemi ile karşılarındaki kişinin kim olduğu hakkında anında bilgi alabilecek.

Yaka kamera sisteminin haricinde Bakan Yerlikaya İstanbul'da KGYS kamera sayısının da artacağını belirtti ve konuşmalarına şöyle devam etti: