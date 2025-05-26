Bunları Sakın Kullanmayın! En Hızlı Kırılan Şifreler Belli Oldu

Parolaların hayatımızdaki yeri bir hayli büyük. Telefonlardan banka hesaplarına kadar her şeyin güvenliği şifrelere bağlı. Fakat buna rağmen çoğu insan tahmin edilmesi kolay ve bu yüzden tehlikeli olan parolalar kullanmaya devam ediyor.

Bununla ilgili önemli bir rapor yayımlandı. Bu rapor, dünya genelinde en çok tercih edilen şifreleri ortaya koydu. Peki hangi parolalar asla kullanılmamalı? İşte mutlaka uzak durmanız gereken o şifreler!

Kullanılmaması Gereken Güçsüz Şifreler

Australian Broadcasting Corporation (ABC) tarafından paylaşılan verilere baktığımızda dünyada en çok tercih edilen dört haneli şifre “1234” ve bu şifre tüm kullanıcıların yaklaşık yüzde 10’u tarafından kulanılıyor. Listenin devamında ise “0000” ve “1111” gibi yine kolay tahmin edilebilen şifreler yer alıyor. Bunun yanında "1212" ve "4444" de sıralamada bulunuyor.

Ayrıca doğum yılı gibi kişisel bilgiler içeren şifreler de çok sık kullanılıyor. Özellikle “1986” ve “2004” gibi yıllar, milyonlarca kişinin parolası arasında yer alıyor.

Bir hırsız, çaldığı telefonu açmak için en popüler 50 şifreyi denediğinde doğru parolayı bulma ihtimali yüzde 15’e kadar çıkıyor. Yani rastgele denemelerle bile şifrelerin bu kadar kolay tahmin edilebilmesi ciddi bir güvenlik problemi anlamına geliyor.

Uzak durmanız gereken, en çok kullanılan şifreler şu şekilde sıralandı;

1234 – %9,0

1111 – %1,6

0000 – %1,1

1342 – %0,6

1212 – %0,4

2222 – %0,3

4444 – %0,3

1122 – %0,3

1986 – %0,3

2020 – %0,3

7777 – %0,3

5555 – %0,3

1989 – %0,3

9999 – %0,2

6969 – %0,2

2004 – %0,2

1010 – %0,2

4321 – %0,2

6666 – %0,2

1984 – %0,2

1987 – %0,2

1985 – %0,2

8888 – %0,2

2000 – %0,2

1980 – %0,2

1988 – %0,2

1982 – %0,2

2580 – %0,2

1313 – %0,2

1990 – %0,2

1991 – %0,2

1983 – %0,2

1978 – %0,2

1979 – %0,2

1995 – %0,2

1994 – %0,2

1977 – %0,2

1981 – %0,2

3333 – %0,2

1992 – %0,2

1975 – %0,2

2005 – %0,2

1993 – %0,2

1976 – %0,2

1996 – %0,2

2002 – %0,2

1973 – %0,2

2468 – %0,2

1998 – %0,1

1974 – %0,1

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!