Bu Popüler Flört Uygulamalarını Kullanıyorsanız Dikkat Edin! Konumunuz Tehlikede

Popüler flört uygulamalarında gizliliğinizin beklenenden daha az güvence altında olabileceği ortaya çıktı. Son yapılan bir araştırmaya göre, Bumble, Tinder, Grindr gibi birçok platformda yer alan güvenlik açıkları, kötü niyetli kişilerin eşleştikleri kişilerin neredeyse tam olarak konumlarını belirlemelerine olanak tanıyor. İşte ayrıntılar…

Flört Uygulamalarındaki Konum Açığı Nasıl Engellenir?

Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışmada, incelenen flört uygulamaların çoğunda, kullanıcıların konumlarını belirlemek için kullanılan filtreleme sistemlerinde ciddi güvenlik açıkları tespit edildi.

Açıklar sayesinde, kötü niyetli kişiler, eşleştikleri kişinin bulunduğu bölgeyi daraltarak, neredeyse tam olarak konumunu belirleyebiliyorlar. Araştırmacılar, bu tespitin hata payının genellikle 2 metreyi geçmediğini belirtiyor.

Basitçe söylemek gerekirse, bir tür "ikili arama" tekniği kullanılıyor. Kötü niyetli kişi, farklı filtreler uygulayarak, eşleştikleri kişinin bulunduğu alanı giderek daraltıyor. Bu sayede, başlangıçta geniş bir alanda yapılan arama, birkaç adımda çok daha küçük bir alana indirgeniyor.

Neyse ki, birçok flört uygulaması bu sorunu fark ederek güncellemeler yayınlayarak bu açıkları kapatmaya çalıştı. Ancak, kullanıcıların da kendi güvenlikleri için bazı önlemler alması gerekiyor. Önlemler arasında, uygulamaların gizlilik ayarlarını dikkatlice incelemek, konum paylaşımını sınırlamak ve mümkün olduğunca az kişisel bilgi paylaşmak yer alıyor.