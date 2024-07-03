Bir Devir Kapanıyor: Popüler Samsung Modeli İçin Yolun Sonu Geldi!

Akıllı telefon pazarının bugünlere gelmesinde önemli bir payı bulunan Samsung, Galaxy S serisiyle ilgili kritik bir karar almak üzere. Bugüne dek gelen raporların ortak noktası, Güney Koreli firmanın satışından fazla memnun olmadığı bir modelin fişini çekmeye hazırlandığı şeklinde.

Samsung Galaxy S25 Serisi Plus Modeli Olmadan Çıkabilir

Şirkete yakın kaynaklar, Samsung'un satışlarından memnun olmadığı Plus modelini rafa kaldırma ihtimalini değerlendirdiğini söylüyor. Bilindiği gibi, firma 2020'den beri standart, Plus ve Ultra olmak üzere üç model piyasaya sürüyor. İddialar doğruysa, 2025'te çıkacak Galaxy S25 ailesi standart ve Ultra modelleriyle satışa sunulacak.

Tabii, şu an için Güney Koreli üreticiden konuyla ilgili en ufak bir açıklama almadık. Ancak, birçok sektör kaynağı bugüne dek sertifikasyon sitelerinde sadece Galaxy S25 ve S25 Ultra'nın model numaralarına denk geldiklerini, S25 Plus ile ilgili ise en ufak bir detaya rastlamadıklarını ifade etti.

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