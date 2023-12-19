PornHub 2023 Raporu Yayınlandı: En Çok Aratılan Oyunlar ve Oyun Karakterleri Açıklandı!
PornHub, 2023 yılında site içi arama sonuçlarını paylaştı. Trafiği yüksek aramalar arasında popüler oyunlar ve oyun karakterleri de var. İşte detaylar!
PornHub yıl bitmeden 20 ülkenin arama trendlerini veri olarak paylaştı. 2023 yılında milyarlarca ziyaretçi ağırlayan site, porno izlemelerine ve en çok izlenen türleri derlediği bir liste yayınladı.
İzleyici yaş ortalamasının 37 olduğu bilgisi paylaşılan listede en çok dikkat çeken arama sonuçları da "en çok aratılan oyunlar" ve "en çok aratılan oyun karakterleri" oldu.
Bunun yanı sıra pazartesi günü en yoğun ziyaretçinin geldiği gün iken, cumartesi ise en düşük ziyaretçi sayısına ulaşıldığı kaydedildi.
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Günümüzde her ne kadar birden fazla arama motoru olsa da Google yıllardır güçlü konumunu ve popülerliğini koruyor.
PornHub'ta En Çok Aratılan Oyunlar ve Oyun Karakterleri
PornHub tüm kategori ve alanlarda yaptığı analizler sonucunda paylaştığı listede kullanıcıların en çok tercih ettiği cihazlar da yer alıyor.
Trafiğin %93'ü akıllı telefonlardan gerçekleşirken tabletten bağlanan kişi sayısı %43, masaüstü bilgisayar oranı da %46 geriledi.
En çok aratılan oyunların sıralamasında ilk 15 şu şekilde:
- Fortnite
- Overwatch
- Minecraft
- Pokemon
- Atomic Heart
- Genshin Impact
- Resident Evil
- Valorant
- LoL
- Mortal Kombat
- GTA 5
- Cyberpunk
- Sims 4
- Street Fighter
- Apex Legends
Söz konusu veriler arasında en çok aratılan oyun karakterlerinin ilk 15'i de şu şekilde:
- Chun Li - Fortnite
- Tifa - Final Fantasy
- Dva - Overwatch
- Lara Croft - Tomb Raider
- Lady Dimitrescu - Resident Evil
- Sonic - Sonic the Hedgehag
- Ada Wong - Resident Evil
- Mario - Super Mario Bros.
- Widowmaker - Overwatch
- Mercy - Overwatch
- Jinx - LoL
- Ashley - Resident Evil
- Jill Valentine - Resident Evil
- Slime - Genshin Impact
- Kiriko - Overwatch
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