PornHub 2023 Raporu Yayınlandı: En Çok Aratılan Oyunlar ve Oyun Karakterleri Açıklandı!

PornHub yıl bitmeden 20 ülkenin arama trendlerini veri olarak paylaştı. 2023 yılında milyarlarca ziyaretçi ağırlayan site, porno izlemelerine ve en çok izlenen türleri derlediği bir liste yayınladı.

İzleyici yaş ortalamasının 37 olduğu bilgisi paylaşılan listede en çok dikkat çeken arama sonuçları da "en çok aratılan oyunlar" ve "en çok aratılan oyun karakterleri" oldu.

Bunun yanı sıra pazartesi günü en yoğun ziyaretçinin geldiği gün iken, cumartesi ise en düşük ziyaretçi sayısına ulaşıldığı kaydedildi.

PornHub'ta En Çok Aratılan Oyunlar ve Oyun Karakterleri

PornHub tüm kategori ve alanlarda yaptığı analizler sonucunda paylaştığı listede kullanıcıların en çok tercih ettiği cihazlar da yer alıyor.

Trafiğin %93'ü akıllı telefonlardan gerçekleşirken tabletten bağlanan kişi sayısı %43, masaüstü bilgisayar oranı da %46 geriledi.

En çok aratılan oyunların sıralamasında ilk 15 şu şekilde:

Fortnite Overwatch Minecraft Pokemon Atomic Heart Genshin Impact Resident Evil Valorant LoL Mortal Kombat GTA 5 Cyberpunk Sims 4 Street Fighter Apex Legends

Söz konusu veriler arasında en çok aratılan oyun karakterlerinin ilk 15'i de şu şekilde: