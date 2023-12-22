Pornhub'ın Sahibi ABD Hükümetine 1,8 Milyon Dolar Ödedi: Peki Neden?

Aylo Holdings, ABD hükümetine 1.8 milyon dolar ödeyerek cinsel ticaret suçlamasını kapatma kararı aldı. Şirket, adını önceki MindGeek'ten Aylo olarak değiştirmiş ve üç yıl sürecek bir denetleme anlaşmasına girmeyi kabul etmişti.

New York Doğu Bölgesi Savcılığı'nın odaklandığı özel soruşturma, GirlsDoPorn (GDP) ağına yönelik ve Aylo'nun mahkeme belgelerine göre, şirket GDP'nin içeriğinden kazanç sağlamış ve yetkililer Aylo'nun bu ihmali nedeniyle suçluyorlar.

GDP'nin 2019'da cinsel ticaret suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına rağmen, Aylo'nun kaldırılması gereken videoları zamanında kaldırmayarak geciktirmesi de göze batıyor.

U.S. Attorney Breon Pearce'e göre, yapılan anlaşma Aylo'nun denetim altında tutulmasını ve endüstri genelinde güvenlik standartlarının geliştirilmesini amaçlıyor.

Zamanında Müdahale Eksikliği Şirketin Üzerinde!

Aylo, satış ve isim değişikliği gibi olaylarla sarsıcı bir dönem geçirmesine rağmen Pornhub, 2020'de çeşitli güvenlik önlemleri almayı başardı.

Ayrıca bu hafta, Pornhub'un Avrupa Birliği'nin sıkı düzenlemelerine tabi platformlar listesine eklenmesi dikkat çekti. Yaşa uygun kurallar belirlendiğinde sert yaş kontrolü uygulamaları gerekebilir.

Amerika'da ise Louisiana, Mississippi, Virginia ve Utah gibi eyaletler, yetişkinlere yönelik sitelerden yaş doğrulama kontrolleri yapma zorunluluğunu getirdi.

Pornhub, bu önlemlerin genişlemesiyle bazı eyaletlerde erişimi engelleyerek %80'lik bir trafiğin düşüş yaşandığını açıkladı. Gizlilik savunucu insanlar, kimlik bilgilerinin paylaşılmasının risklerine de dikkat çekti.