Porsche'nin 1 Nisan Şakası Sosyal Medyada Trend Oldu!

Lüks otomobil markası Porsche, 1 Nisan kapsamında Hailey Bieber'ın Rhode Beauty telefon kılıflarıyla dalga geçme trendine kendi versiyonuyla katıldı.

Porsche'nin benzer bir gri renge sahip olan telefon kılıfının üzerinde logonun yanı sıra eşyaları koymak için benzer bir bölme bulunuyor ancak Bieber'ın popüler dudak kremi yerine çanta bir dizi araba anahtarı taşıyor. Videonun açıklamasında Porsche şu açıklamaya yer veriyor:

"Telefon, cüzdan, anahtarlar? Artık yok! Porsche Anahtar Telefon Kılıfı'yla kapıdan aceleyle çıkarken düşünmeniz gereken şeylerden biri daha azalıyor. Moda ve işlevselliği bir araya getiren bu ürün, sezonun olmazsa olmaz aksesuarı. Sence de öyle değil mi, @haileybieber?"

Kullanıcılar Şakaya Gülse de Kullanımı Faydalı Buldu

İnternet kullanıcıları 1 Nisan reklamını komik bulurken, bazıları telefon kılıflarının anahtarlarını kaybetmeye eğilimli olanlar için gerçekten kullanışlı olacağını belirtiyor.

Kullanıcılardan biri "Bunun 1 Nisan şakası olduğunu biliyorum ama aslında gerçekten faydalı. Anahtarımı her zaman çantamda kaybediyorum çünkü araç kullanırken anahtarlıkların dizime vurmasını istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Bazıları ise bu tür bir telefon kılıfının hem anahtarlarınızın hem de telefonunuzun çalınmasını kolaylaştırabileceğine dikkat çekti. Her hâlükârda kullanıcılar Hailey Bieber'ın bir kez daha yeni bir trend belirleme konusunda öncü olmasını takdir etti.

Bu, Porsche'nin ilk 1 Nisan şakası değil ve görünüşe göre son da olmayacak. Lüks otomobil markası 2021 yılında "Porsche Exclusive Manufaktur & Porsche Classic Sunar: Patina Boyası Örneği" başlıklı iki buçuk dakikalık bir YouTube videosu yayınlamıştı. Video, yeni araç sahiplerinin eski araçlara yeni bir hayat vermek için yapılan yaygın restorasyonun aslında araçları nasıl eskittiğini gözler önüne seriyordu.

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