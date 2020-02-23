Porsche Şarj Otoparkı Konusunda Atağa Kalktı

Kısa bir süre önce tanıtılan Taycan modelleri ile elektrikli otomobil sektörüne giriş yapan Porsche, Avrupa'nın en güçlü şarj otoparkının açılışını gerçekleştirdi. Almanya'da bulunan bu otopark, mart ayına kadar hizmet verecek.

Lüks otomobil alanında üretime devam eden Alman firması Porsche, kısa bir süre önce yeni trendi yakalayarak elektrikli otomobiller üretmeye karar vermişti. 2019 yılının Eylül ayında tanıttığı Porsche Taycan Turbo ve Taycan S ile sektöre giriş yapmıştı. Şimdi ise, Avrupa’nın en büyük hızlı şarj istasyonunu için çalışmalar devam ediyor.

Porsche şarj otoparkı ücretsiz hizmet veriyor

Bu şarj istasyonu, Porsche’nin anavatanı olan Almanya’nın Leipzig kentinde yer alıyor. Şirket, tüm elektrikli araçlar için çalışma yaptıklarını gizlemiyor.

Bu otoparkın içinde 6 adet 350 kW’lık dahili hızlı şarj noktası, 12 adet 350 kW’lık şarj cihazı ve 4 adet 22 kW'lık AC standı yer alıyor. 7 MW güç sağlayan otoparkın tüm enerjisinin yenilenebilir olduğu da ifade ediliyor. Böylece ciddi bir enerji tasarrufu da sağlanmış olacak.

Bu şarj istasyonu, Porsche Mühendislik tarafından geliştirildi. Şarj süreleri için yeni standartlar sunan bu yer, aracın modeline bağlı olmak koşuluyla yalnızca beş dakika içerisinde 100 kilometrelik menzile kadar şarja ulaşabilecek. Porsche’nin hızlı şarj istasyonu, haftanın yedi günü ücretsiz hizmet veriyor. Ayrıca yapılacak ödemeler için araç sahiplerinin özellikleri dikkate alınacak.