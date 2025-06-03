Prens 3. Sezon 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Kaptan Vandyke da Var

Prens dizisinin 3. sezon 5. bölüm fragmanı izleyiciler ile buluştu. Senaristliğini Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yaptığı dizinin yeni fragmanı, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Videonun görüntülenme sayısı 260 bini aştı.

Prens 3. Sezon 5. Bölüm Fragmanı Nasıl İzlenir?

Max Türkiye'nin resmî YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin 3. sezon 5. bölüm fragmanı paylaşıldı. 54 saniye uzunluğundaki video, yeni bölüm hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tanıtım videosunda dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan Kaptan Vandyke da bulunuyor.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.