Beklenen Oldu: Reklamlar, Prime Video İçeriklerine de Geliyor!

Reklamların Netflix'in ardından Amazon'a da geleceği tahmin edilebiliyordu ve o gün geldi. Amazon, 29 Ocak 2024'ten itibaren Prime Video'da reklam yayınlamaya başlayacağını doğruladı.

The Verge tarafından tespit edildiği üzere şirket bugün Prime Video abonelerine bir e-posta göndererek video yayın hizmetindeki değişiklik hakkında bilgi verdi.

29 Ocak 2024'te Amazon Reklam Göstermeye Başlayacak

Amazon'a göre Prime Video'ya reklam getirmek, ilgi çekici içeriğe yatırım yapmaya devam etmelerini ve bu yatırımı uzun bir süre boyunca artırmalarını sağlayacak. Amazon, diğer yayın hizmetlerinden daha az reklam göstereceğini iddia ediyor ve e-postada şöyle diyor:

"Diğer yayın sağlayıcılarından anlamlı ölçüde daha az reklam göstermeyi hedefliyoruz. Herhangi bir işlem yapmanız gerekmiyor ve Prime üyeliğinizin mevcut fiyatında herhangi bir değişiklik yok."

Yeni eklenen reklamlardan kurtulmak istiyorsanız, şirket müşterilerine bir çıkış yolu da sunuyor. Amazon, Amazon Prime Video'ya abonelere ayda 2,99 dolara mal olacak yeni bir reklamsız abonelik ekliyor. Şimdilik bu aboneliğin Türkiye fiyatı hakkında bilgi yok.

Bir blog yazısında şirket, reklamların "2024'ün başlarında ABD, İngiltere, Almanya ve Kanada'da, ardından yılın ilerleyen dönemlerinde Fransa, İtalya, İspanya, Meksika ve Avustralya'da" hizmete geleceğini söylemişti.

Amazon Prime Video'ya reklamların gelmesi şaşırtıcı değil çünkü reklamlar son birkaç yıldır yayın hizmetlerinin çoğunda görünmeye başlamıştı.

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