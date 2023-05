Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime'daki En İyi Yapımlar - 2023

Türkiye dahil pek çok ülkede faaliyet gösteren popüler dijital yayın platformlarında çok sayıda dizi ve film bulunuyor. Peki, Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime'daki en iyi yapımlar hangileri? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir liste hazırladık.

Hazırladığımız listelerde dramdan aksiyona gerilime kadar çeşitli türlerde pek çok yapım bulunuyor. Listeleri hazırlarken Son yıllarda yayımlanan başarılı yapımları tercih ettiğimizi belirtelim. Eğer siz de Netflix, Amazon Prime ve Disney+ isimli platformlarda izlenecek film ve dizi arıyorsanız aşağıdaki listelere göz atabilirsiniz.

En İyi Netflix Filmleri

True Spirit

Kill Boksoon

İyi Adamın 10 Günü

Luther: The Fallen Sun

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

True Spirit

IMDb Puanı : 6,8

: 6,8 Yaş Sınırı : 7+

: 7+ Oyuncular: Alyla Browne, Teagan Croft, Cliff Curtis ve dahası

True Spirit (Denizlerin Kızı), tek başına yelken ile dünyayı dolaşan en genç kişi olma hayalini gerçekleştirmek için bir maceraya adım atan Jessica Watson'ın hikâyesini konu alıyor. En iyi gerçek hayat filmleri arasında yer alan True Spirit'in yönetmenliğini Sarah Spillane üstlendi.

Kill Boksoon

IMDb Puanı : 6,6

: 6,6 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jeon Do-yeon, Sul Kyung-gu, Kim Si-a ve dahası

John Wick benzeri filmler arayan kişiler için harika bir yapım olan Kill Boksoon 2023 yılında çıktı. 2 saat 16 dakika uzunluğundaki filmde Gil Bok-soon isimli mam salmış bir suikastçı özel hayatıyla iş hayatı arasında denge kurmakta zorlanır.

İyi Adamın 10 Günü

IMDb Puanı : 6,5

: 6,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler ve dahası

Çevresinde iyi bir insan olarak bilinen ve avukatlıktan özel dedektifliğe geçiş yapan Sadık, kayıp şahıs vakasını üstlenir. 2 saat 4 dakika uzunluğundaki İyi Adamın 10 Günü, Mehmet Eroğlu tarafından yazılan aynı adlı romana dayanıyor.

Luther: The Fallen Sun

IMDb Puanı : 6,4

: 6,4 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Idris Elba, Cynthia Erivo, Andy Serkis ve dahası

2023 yılında yayımlanan Luther: The Fallen Sun filminde John Luther isimli dedektif, çözülemeyen cinayeti aydınlatabilmek için cezaevinden kaçar ve seri katili bulmaya çalışır. Luther'ın devamı niteliğinde olan yapım 2 saat 10 dakika uzunluğunda.

The Last Kingdom: Seven Kings Must Die

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Alexander Dreymon, Harry Gilby, Mark Rowley ve dahası

2023 yapımı The Last Kingdom: Seven Kings Must Die (Yedi Kral Ölmeli) isimli filmde Bebbanburglu Uhtred ve arkadaşlarının yeni maceralarına tanık oluyoruz. Yönetmenliğini Edward Bazalgette'nin üstlendiği film 1 saat 41 dakika uzunluğunda.

En İyi Netflix Dizileri

Kleo

Beef

Lockwood & Co.

The Nurse

Copycat Killer

Kleo

IMDb Puanı : 7,5

: 7,5 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Jella Haase, Dimitrij Schaad, Julius Feldmeier ve dahası

Kleo isimli eski casus, Berlin Duvarı'nın yıkılmasının ardından serbest bırakılır. Doğu Almanyalı Kleo, kendisine ihanet edenlerden intikam almak için harekete geçer. Dizinin ilk sezonunda 8 adet bölüm yer alıyor.

Beef

IMDb Puanı : 8,2

: 8,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Steven Yeun, Ali Wong, Joseph Lee ve dahası

2023 yılında yayımlanmaya başlayan Beef, trafikte kavga eden iki yabancının hikâyesini konu alıyor. Lee Sung Jin tarafından yaratılan dizinin ilk sezonunda 10 bölüm bulunuyor.

Lockwood & Co.

IMDb Puanı : 7,4

: 7,4 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Ruby Stokes, Cameron Chapman, Ali Hadji-Heshmati ve dahası

Lockwood & Co. dizisinde 3 genç, şeytani bir komployu gün yüzüne çıkarmak için iş birliği yapar. 2023 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonunda 8 adet bölüm bulunuyor.

The Nurse

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Fanny Louise Bernth, Josephine Park, Peter Zandersen ve dahası

The Nurse isimli yapımda hastanede yeni işe başlayan bir hemşire, meslektaşının hasta ölümleri ile ilgili bağlantılı olabileceğinden şüphelenir. Netflix mini diizleri arasında yer alan the Nurse 4 bölümden oluşuyor.

Copycat Killer

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Wu Kang-ren, Alice Ko, Ruby Lin ve dahası

2023 yılında yayımlanmaya başlayan Copycat Killer (Kopyacı Katil) dizisinde bir savcı, korkunç cinayetler işleyen seri katili yakalamak için harekete geçer. Kopyacı Katil dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor.

En İyi Disney Plus Filmleri

No Exit

Prey

Thor: Love and Thunder

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Barbarian

No Exit

IMDb Puanı : 6,1

: 6,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdahl ve dahası

2022 yılında çıkan No Exit filminde Darby Thorne, kar fırtınası nedeniyle mahsur kalır. Thorne, bunun üzerine bir grup yabancı ile beraber dinlenme alanına sığınır. Başarılı film 1 saat 36 dakika uzunluğunda.

Prey

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro ve dahası

1 saat 40 dakika uzunluğundaki Prey filminde Komançi Ulusu'nun yetenekli savaşçısı Naru, halkını korumak için mücadele eder. Yönetmenliğini Dan Trachtenberg'in üstlendiği film 2022 yılında çıktı.

Thor: Love and Thunder

IMDb Puanı : 6,2

: 6,2 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale ve dahası

Thor, God Butcher'ı durdurmak için Kral Valkyrie, Korg ve eski kız arkadaşı Jane Foster ile iş birliği yapar. Süper kahraman filmi Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) 2 saat uzunluğunda.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Tür : Aksiyon, macera ve fantastik

: Aksiyon, macera ve fantastik Oyuncular : Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve dahası

: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve dahası IMDb Puanı: 6,9

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange'in hikâyesini konu alıyor. 955 milyon dolar hasılat elde etmeyi başaran filmde WAnga Maximoff ve Baron Mordo dahil olmak üzere birçok karakter bulunuyor.

Barbarian

IMDb Puanı : 7,0

: 7,0 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Georgina Campbell, Bill Skarsgård, Justin Long ve dahası

İş görüşmesi için Detroit'e yolculuk yapan bir kadın, kiralık ev tutar. Kadın, bir süre sonra evin göründüğü gibi olmadığını anlar. Yönetmenliğini ve senaristliğini Zach Cregger'in üstlendiği film 1 saat 43 dakika uzunluğunda.

En İyi Disney Plus Dizileri

The Good Mothers

Tiny Beautiful Things

Obi-Wan Kenobi

Andor

Loki

The Good Mothers

IMDb Puanı : 7,7

: 7,7 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Simona Distefano, Barbara Chichiarelli, Alessandra Roca ve dahası

Gerçek hayattan uyarlanan diziler arasında yer alan The Good Mothers, hayatlarının ve çocuklarının geleceği için Anna Colace isimli savcıyla iş birliği yapmaya karar veren üç kadının hikâyesini konu alıyor.

Tiny Beautiful Things

IMDb Puanı : 7,2

: 7,2 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Tanzyn Crawford, Tijuana Ricks, Marlow Barkley ve dahası

Cheryl Strayed'in aynı adlı kitabına dayanan Tiny Beautiful Things, bir arkadaşının önerisi üzerine tavsiye köşesinde yazmaya başlayan Clare isimli kadının hikâyesini konu alıyor. 2023 yılında yayımlanan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.

Obi-Wan Kenobi

IMDb Puanı : 7,1

: 7,1 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Ewan McGregor, Moses Ingram, Vivien Lyra Blair ve dahası

Star Wars evreninin en önemli karakterlerinden biri olan Obi-Wan Kenobi'ye oldukça önemli bir görev verilir. Kenobi'ye odaklanan mini dizi 2022 yılında yayımlandı. Dizide 6 bölüm bulunuyor.

Andor

IMDb Puanı : 8,4

: 8,4 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Diego Luna, Kyle Soller, Stellan Skarsgård ve dahası

Star Wars evreninde geçen Andor, Galaktik İmparatorluk'a karşı mücadele eden Cassian Andor'un hikâyesini anlatıyor. 2022'de yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonu 12 bölümden oluşuyor.

Loki

IMDb Puanı : 8,2

: 8,2 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Tom Hiddleston, Owen Wilson, Eugene Cordero ve dahası

Avengers: Endgame'deki olayların sonrasını konu alan dizi, Loki karakterine odaklanıyor. Tüm dünyada çok popüler hâle gelen ve büyük beğeni toplayan dizinin ilk sezonunda 6 bölüm bulunuyor.

En İyi Amazon Prime Filmleri

Rüyanda Görürsün

On a Wing and a Prayer

Samaritan

Goodnight Mommy

Pathaan

Rüyanda Görürsün

IMDb Puanı : 5,6

: 5,6 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Burcu Özberk, Murat Boz, Ekin Mert Daymaz ve dahası

Rüyanda Görürsün filminde birbirine aşık olan Engin ve Pelin'in hikâyesine tanık oluyoruz. 2023 yılında popüler dijital yayın hizmeti Amazon Prime Video üzerinden yayımlanan film 1 saat 31 dakika uzunluğunda.

On a Wing and a Prayer

IMDb Puanı : 5,5

: 5,5 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Dennis Quaid, Heather Graham, Jesse Metcalfe ve dahası

Pilot hayatını kaybetmettikten sonra Doug White'ın uçağı güvenli şekilde indirmesi ve ailesini tehlikeden kurtarması gerekir. Yönetmenliğini Sean McNamara'nın üstlendiği filmin senaristliğini Brian Egeston üstlendi. Başarılı film 1 saat 42 dakika uzunluğunda.

Samaritan

IMDb Puanı : 5,7

: 5,7 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Sylvester Stallone, Javon 'Wanna' Walton, Pilou Asbæk ve dahası

2022 yılında yayımlanan filmde 25 yıl önce öldüğü düşünülen süper kahraman Samaritan'ın maceralarına tanık oluyoruz. Yönetmenliğini Julius Avery'nin yaptığı film 1 saat 42 dakika uzunluğunda.

Goodnight Mommy

IMDb Puanı : 5,6

: 5,6 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Naomi Watts, Cameron Crovetti, Nicholas Crovetti ve dahası

İkiz kardeşler, eve geldiklerinde annelerinin yüzünün bandajla sarılı olduğunu görür. İki kardeş, bir süre sonra bandajın altındaki kişinin anneleri olmadığından şüphelenir. Psikolojik korku filmi Goodnight Mommy (İyi Geceler Anne) 1 saat 32 dakika uzunluğunda.

Pathaan

IMDb Puanı : 6,0

: 6,0 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Shah Rukh Khan, Deepika Padukone, John Abraham ve dahası

Aksiyon düzeyi oldukça yüksek olan filmde Hintli ajan Pathaan'ın maceralarına tanık oluyoruz. 2 saat 28 dakika uzunluğundaki filmin yönetmenliğini Siddharth Anand yaptı. Aksiyon, macera ve gerilim türlerindeki yapım 2023 yılında çıktı.

En İyi Amazon Prime Dizileri

The Lord of the Rings: The Rings of Power

Dead Ringers

The Peripheral

Reacher

Citadel

The Lord of the Rings: The Rings of Power

IMDb Puanı : 6,9

: 6,9 Yaş Sınırı : 13+

: 13+ Oyuncular: Morfydd Clark, Ismael Cruz Cordova, Charlie Vickers ve dahası

İlk sezonunda 8 bölümün yer aldığı The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri), JRR Tolkien'in "Hobbit" ve "Yüzüklerin Efendisi" filmlerindeki olaylardan binlerce yıl öncesini konu alıyor.

Dead Ringers

IMDb Puanı : 6,3

: 6,3 Yaş Sınırı : TV-MA

: TV-MA Oyuncular: Rachel Weisz, Britne Oldford, Poppy Liu ve dahası

Dead Ringers (İkizler), Elliot ve Beverly Mantle ikizlerinin hikâyesini anlatıyor. Elliot ve Beverly karakterlerini Rachel Weisz canlandırıyor. 2023 yılında yayımlanmaya başlayan dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşuyor.

The Peripheral

IMDb Puanı : 7,6

: 7,6 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Chloë Grace Moretz, Gary Carr, Jack Reynorve dahası

Dram, gizem ve bilim kurgu türlerindeki The Peripheral (Periferal) dizisinde Flynne Fisher isimli bir kadın, alternatif gerçeklikte kendi karanlık geleceğiyle ilgili gizli bir bağlantı keşfeder. Dizinin ilk sezonunda 8 bölüm mevcut.

Reacher

IMDb Puanı : 8,1

: 8,1 Yaş Sınırı : 18+

: 18+ Oyuncular: Alan Ritchson, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald ve dahası

2022'de yayımlanmaya başalyan dizi, işlemediği cinayetten ötürü tutuklanan Jack Reacher'ın hikâyesini anlatıyor. Lee Child'ın The Killing Floor isimli romanından uyarlanan dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşuyor.

Citadel

IMDb Puanı : 6,5

: 6,5 Yaş Sınırı : 16+

: 16+ Oyuncular: Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas, Stanley Tucci ve dahası

2023 yılında yayımlanmaya başlayan dizide yıllar önce Citadel isimli gizli servisin dağılmasının ardından Manticore yükselmeye başlar. Gizli servis dağıldıktan sekiz yıl sonra ajan Mason ve meslektaşları, Manticore'un yeni düzen kurmasını önlemeye çalışır.

Bu yazıda Netflix, Disney Plus ve Amazon Prime'daki en iyi yapımlar hangileri sorusunun yanıtını merak eden kişiler için en iyi filmler ve diziler listeleri hazırladık. Peki, sizce en başarılı yapım hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.