Prince of Persia: Sands of Time Remake Geliyor! Oynanışı Sızdırıldı

Uzun zaman önce duyurulan Prince of Persia: Sands of Time Remake, yakın bir zaman önce sızdırılan on dakikalık oynanış videosu ile bir kez daha gündeme geldi. Her ne kadar video kısa sürede silinmiş olsa da farklı bir kaynak üzerinden ulaşılabiliyor.

Yeni Prince of Persia, Oynanış Görüntüleri ile Karşımızda

Halihazırda geliştirilmesine devam edilen yeniden yapımın 2026 yılının Ocak ayında satışa sunulması planlanıyor. The Game Awards şovunda geri dönüş yapacağı iddia edilmiş olup, kesin çıkış tarihinin bu esnada verilmesi bekleniyor. Heyecanlı bekleyiş sürer iken, yakın bir zaman önce sızdırılan video ise grup sunumundan alınan kesit olarak karşımıza çıkıyor.

İlk olarak Reddit üzerinden siliconwolf13 isimli kullanıcı tarafından rapor edildi. Söz konusu kesit, oyunun 2024 yılının ilk çeyreğinden kalma olduğu da belirtilmiş. Fransız yayıncı tarafından kısa sürede müdahale edilmesi de videonun bir hayli gerçek olduğunun işareti oldu. Açılış kısmında Prenses Farah karakteriyle ilgili bir açıklama ekrana geliyor. Sonrasında ise oyunun hikayesine değiniliyor ve hareket yakalama sekansından da kesit gösteriliyor. Oyun içi görüntü ise yüksek ihtimalle alfa aşamasından alındığı için yüksek kalitede değil.

Sızdırılan videoda ayrıca orijinal oyunun aksine Prenses Farah karakterinin yeniden yapımda büyüdüğünü görebiliyoruz. Artık masum bir yardımcı karakter olmayıp, yay ile kendisini koruyabiliyor da. Bunların yanı sıra, oyunun sıfırdan yaratılan ve iki yeni mekan ile genişletilen dünyasında parkur yapabileceğimize dair bir bilgi de bulunuyor.

Ubisoft Mumbai ve Ubisoft Pune stüdyoları tarafından geliştirilmesine başlanan Prince of Persia: The Sands of Time Remake, 2020 yılının Eylül ayındaki Ubisoft Forward sırasında duyurulmuştu. Yaşanan aksilikler neticesinde pek çok kez ertelenen ve çıkış tarihi belirsizliğe düşen oyun, geliştirici değiştirmek durumunda dahi kalmıştı. 2022 yılının Mayıs ayından bu yana Ubisoft Montreal'in yönetiminde olan proje, serinin uzun zamandan sonra geri dönüşü anlamına geliyor.