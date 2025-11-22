Yeni Prince of Persia Oyununun Çıkış Aralığı Belli Oldu

Duyurulmasının üzerinden beş yıldan fazla bir zaman geçmiş olan Prince of Persia: The Sands of Time Remake için bekleyiş devam ediyor. Şimdilik net bir çıkış tarihi verilemiyor olsa da görünüşe göre buluşmamız artık çok yakında gerçekleşecek. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Yeni Prince of Persia Oyunu Hiç Olmadığı Kadar Yakın Görünüyor

Insider Gaming sitesinden Tom Henderson tarafından rapor edilene göre Ubisoft, yeniden yapım Prince of Persia: The Sands of Time oyununu yeniden yapım Assassin's Creed 4: Black Flag öncesinde oyunculara sunmayı planlıyormuş. Oyuna yakın olan kaynaklar tarafından aktarılana bakılırsa, 2026 yılının Ocak ayının ortaları hedefleniyormuş. Ayrıca The Game Awards şovu sırasında da uzun zamandan sonra yeniden karşımıza çıkacağı ve net tarihin de bu esnada duyurulacağı söyleniyor.

Esasen Fransız yayıncının Mumbai ve Pune stüdyoları tarafından geliştirilmekte olan Prince of Persia: The Sands of Time Remake, 2020 yılının Eylül ayındaki Ubisoft Forward sırasında duyurulmuştu. Başlangıçta 2021 yılının Ocak ayında çıkması hedeflenmişti. Ne var ki bu duyurunun ardından yaşanan aksilikler neticesinde pek çok kez ertelenen ve çıkış tarihi belirsizliğe düşen oyun, geliştirici değiştirmek durumunda dahi kalmıştı. Öyle ki, 2022 yılının Mayıs ayı itibarıyla Ubisoft Montreal kontrolü devralmıştı.

Her ne kadar başlarda önceki iki stüdyonun çalışmalarının devam ettirileceği söylenmiş olsa da, 2024 yılının Nisan ayında Tom Henderson tarafından yayınlanan rapor ile söz konusu çalışmalar çöpe atılmış ve her şeye sıfırdan başlanmıştı. Oyun hakkındaki son açıklama ise bu yılın Mayıs ayında yapılmış ve 2026 yılının Nisan ayından önce satışa sunulacağı yönündeydi. Yani 2027 finansal yılına sarkmaycağı müjdelenmişti.

Stüdyo değişikliği öncesinde yapılan açıklamalar, görsel olarak yeni düşman ve karakter modellemelerinin, geliştirilmiş seslerin, parkur animasyonları ve müzikler ile yeni sinematik sahnelerin sunulacağı söylenmişti. Bunların yanı sıra, kamera, kontroller ve çatışma sistemi de tamamıyla yeniden yaratılarak bugünün standartlarına taşınacağından, ama orijinal ile modern versiyon arasında geçiş yapabilmenin mümkün olacağından da bahsedilmişti.

Orijinali 2003 yılında satışa sunulmuş olan Prince of Persia: The Sands of Time, bizi babası tehditkâr Vizier'ın teşviki ile kadim Azad şehrini yağmalayan isimsiz bir prensin rolüne büründürüyordu. Bu olayın sonucunda biz Zamanın Hançeri'ni, babamızın ordusu ise Zamanın Kumları ile dolu bir kum saatini ele geçiriyordu. Ne var ki Vizier, en nihayetinde karakterimizi kandırıyor ve Zamanın Kumları'nı serbest bırakıyordu. Şehirdeki herkes kontrolü altındaki birer canavara dönüşmüş iken, biz de baş düşmanımızın şeytani planlarını durdurmaya çalışıyorduk.