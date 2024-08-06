Prison Architect 2'nin Çıkışı Son Dakikada Ertelendi! Peki Sebebi Neydi?

Paradox Interactive, popüler yönetim simülasyon oyunu Prison Architect'in merakla beklenen devamı olan Prison Architect 2'nin lansmanını süresiz olarak ertelediğini duyurdu.

Duyuruda, daha önce belirlenen 3 Eylül'deki çıkışının, oyunun kalitesini yükseltmek ve oyunculara daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla iptal edildiği söylendi. Peki yeni çıkış tarihi ne zaman belli olacak? İşte ayrıntılar…

Prison Architect 2 Süresiz Olarak Ertelendi

Ocak ayında duyurulan Prison Architect 2, daha önce de birkaç kez ertelenmişti. Geliştirici ekip, oyunun 3D grafiklere geçişi, çoklu katlar ve yeni bir davranış sistemi gibi yeniliklerle birlikte serinin mirasına layık bir oyun olmasını hedeflediğini söyledi.

Ancak oyunun performansı ve içeriği konusunda yapılması gereken iyileştirmeler nedeniyle lansmanın ertelenmesi gerektiği kararına varıldı ve tüm ön siparişlerin iadesi yapıldı.

Paradox Interactive, oyuncuların sabrından dolayı teşekkür ederek, oyunun geliştirme sürecinde oyuncularla iletişimi sınırlayacaklarını ancak yeni bir çıkış tarihi belirlendiğinde hayranları bilgilendireceklerini belirtti.

Prison Architect 2 hayranları, oyunun ertelenmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşasa da, geliştirici ekibin oyunun kalitesine verdiği önem takdir görüyor. Oyuncular, oyunun daha stabil ve hatasız bir şekilde piyasaya sürülmesini bekliyor.