Pro Play Games Mağazasında Akıl Almaz Olay: Bir Şahıs Pokemon Kartlarını Çalmaya Kalkıştı!

Çocukluğumuzun eğlencesi ve merak uyandıran oyunu, sanki komşu çocuğumuza hazine gösteriyormuşuz gibi heyecanla açtığımız Pokemon kartları; Amerika'da bir şahış tarafından mağazadan çalınmakla suçlandı.

Geçen hafta, Miami'de 33 yaşındaki bir adam, iddiaya göre nadir Pokémon kartlarıyla dolu bir klasöre göz atmak istediği Pro Play Games mağazasına giriyor. Ancak, ardından klasörle birlikte mağazadan kaçmaya çalışıyor.

Mağazanın genel müdürü AnaMilena Machado, verdiği röportajda şu ifadeleri paylaştı: "Ona 'eşyayı bırak' dediğimde uzaklaşırken arkasına baktı ve gülüyordu. O an, 30, 40 bin dolarlık sıkı çalışmamızın gözlerimizin önünde yok olmasını izliyormuş gibi çaresiz hissettim."

MMA Dövüşçüleri, Pokemon Kartlarını Nasıl Korudu?

Dosyanın içinde tam 3.000 kart bulunuyordu ve bu kartların değeri 30.000 doların üzerindeydi. Bunun üzerine mağaza sahibi ve çevredekiler, iddia edilen hırsızlığı engellemek için bir ekip oluşturdu.

Polis, kaçan şahsın durdurulmaya çalışanlara karşı kesici bir alet çıkardığını ve bıçaklama hareketi yaparak İspanyolca "Seni Bıçaklayacağım" dediğini belirtti. Olay anında yakındaki bir spor salonundan birkaç MMA koçu, olaya müdahale etmek için hemen harekete geçti.

Yakalama anının görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken, dövüş sanatları koçu Dominic Galiana ; "Arkadaşım arabadan atladı, onun yolunu kesti ve biz de onun üzerine çıktık ve onu bastırmak için ju jitsu'muzu kullandık" dedi. Şahıs, kısa bir süre sonra büyük hırsızlık ve ağır saldırı suçlamalarıyla tutuklandı.

Pokemon kartlarının çalınma girişimi ilk değil. Daha önce 2022'de, sahildeki evinden 500.000 dolar değerindeki bir Pokemon kart koleksiyonu çalınan 62 yaşındaki bir adamın başına büyük bir soygun gelmişti. Bu tür olaylar, muhtemelen bu son olayla da sınırlı kalmayacak gibi görünüyor.