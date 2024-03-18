Espor Tarihinde Görülmemiş Olay: Profesyonel Oyuncular Turnuva Sırasında Hacklendi!

Bugün gerçekleşen ALGS bölgesel finallarinde bugüne kadar Espor tarihinde görülmemiş bir olay yaşandı. İki farklı oyuncu, oyun esnasında belli aralıklarla hacklendi.

İlk saldırı Apex Legends oyununda profesyonel ve şampiyonluğu bununan Genburten'e karşı düzenlendi. Avustralyalı oyuncu, oyun ortasında aniden bir hata olduğunu ve oyunu kendisi yönlendirmemesine rağmen hareket ettiğini fark etti.

Ünlü oyuncu ardından yayın esnasında "Hackleniyorum!" diye bağırmaya başladı ve oyundan çıkış yaptı. Aşağıya eklediğimiz tweette, Genburten'in hacklendiği anladığı izleyebilirsiniz.

MULTI BILLION DOLLAR ESPORT BTWW pic.twitter.com/e1B9lfDt3C — DZ_Genburten (@Genburten) March 18, 2024

Espor Tarihinde Bir İlk Yaşandı

Aynı durum kısa bir süre sonra ImperialHal'in başına geldi. Yine Apex Legends yıldızı olarak bilinen oyuncu, turnuva esnasında yine oyunun kendisinin yönlendirdiği şekilde gitmedini fark etti.

Bu olayın arkasından ImperialHal, Apex tarafından banlandığına dair bir uyarı aldı ve oyuna tekrar giriş yapamadı. Bu anlarda kameraya yansıdı. ImperialHal, daha sonra bu ihlalleri gerçekleştirdiği düşünülen Destroyer2009 adlı bilgisayar korsanını işaret etti:

"%100 [Destroyer2009]'un ALGS ile uğraşmaya başlayacağı günü beklediğimi söylemiştim."

Yaşanan bu hacklenmelerin ardından Apex Legends Espor ekibi kısa bir süre sonra açıklama yaptı ve finallerin ertelendiği bilgisini verdi. Ertelendiği tarih için herhangi bir açıklama henüz yapılmadığı gibi hack olayının tam olarak nasıl gerçekleştiği de tespit edilemedi.