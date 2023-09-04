KRÜ Esports Ekibinden Kötü Haber: Profesyonel Valorant Oyuncusu Hayatını Kaybetti!

KRÜ Esports bugün X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak "Daveeys" olarak tanınan profesyonel Valorant oyuncusunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

3 Eylül'de yaşama veda eden genç oyuncu, 23 yaşındaydı. Valorant oyuncuları gelen bu haberin ardından sosyal medyada genç oyuncu için taziye mesajları yazdı.

Ekim 2022'den beri KRÜ'de oynayan genç oyuncu, temmuz ayında VCT Amerika Son Şans Elemeleri'nde URIA ve Cloud9'u geride bırakarak KRÜ'nün Valorant Champions 2023'e katılmasına destek olmuştu.

Daveeys, Valorant'a geçmeden önce üç yıl boyunca CS:GO'da yarışmıştı. İlk takımı VAULT, sonuncusu ise Infinity'ydi. Kolombiyalı genç, CLUTCH LA League S1 ve ESL Pro League S10 Americas gibi turnuvalarda oynayarak yeteneklerini sergilemişti.

Doğum gününden bir gün sonra vefat eden oyuncu, tüm takım arkadaşlarını ve ailesini yasa boğdu. İşte KRÜ Esports ekibinin açıklaması:

"Daveeys'in Pazar günü tıbbi bir sorun yaşadıktan sonra vefat ettiğini derin bir üzüntüyle bildirmek durumundayız.

Bunu yumuşatmanın bir yolu yok, hepimizi şaşırttı. Daveeys muhteşem bir oyuncu ve birinci sınıf bir takım arkadaşıydı. Çalışkanlığı ve alçakgönüllülüğüyle, ülkesine ve bölgesine ilham vermekten ve küresel Valorant'ın zirvesinde temsil etmekten gurur duyuyordu.

KRÜ olarak hepimiz bu zor anda ailesinin ve arkadaşlarının yanındayız ve tüm toplumdan güçleri ve sevgileriyle onları desteklemelerini istiyoruz."