Elon Musk Valorant Turnuvasında Yuhalandı (Video)

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Valorant turnuvası esnasında izleyiciler tarafından tepki ile karşı karşıya kaldı. İzleyiciler, turnuvada Musk'ı yuhaladı ve slogan attı. O anlara ait görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Elon Musk Valorant Turnuvasında Neden Tepkiyle Karşılaştı?

Çevrim içi tabanlı ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan Valorant için bir turnuva düzenlendi. Valorant Champions 2023 olarak isimlendirilen turnuvaya Elon Musk da katıldı ancak izleyiciler tarafından tepkiyle karşılaştı.

Los Angelas'ta düzenlenen ve canlı olarak yayımlanan turnuvada yayın esnasında yalnızca kısa süreliğine ekranlarda Musk gösterildi. Musk ekranda gösterildiği andan itibaren seyirciler "Twitter'ı geri getir" sloganı atmaya başladı.

Jake Lucky, seyircilerin Musk'a tepki gösterdiği anlara ait görüntüleri resmî sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 36 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Elon Musk getting booed at VALORANT Champs and the crowd starts chanting "bring back Twitter" lmao pic.twitter.com/lDoWse78YV — Jake Lucky (@JakeSucky) August 26, 2023

Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda Twitter isimli popüler sosyal medya platformunu satın almıştı. Musk, satın alma işleminin ardından tepki çeken kararların altına imza atmıştı. Ünlü milyarderin tepki çeken kararlarından biri de Twitter'ı X olarak değiştirmesiydi.

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