Türkiye'nin En Büyük Programlama Yarışması: algoComp'23 Başvuruları Başladı

ITU ACM, 28 Ocak - 5 Şubat tarihlerinde algoComp'23 adı altında tüm Türkiye'deki üniversite ve lise öğrencilerinin katılımına açık bir algoritma yarışması düzenliyor. Kazanan ilk beş kişiye ödül verilecek olan yarışma, gençlerin çözüm üretebilme yeteneklerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yarışma Formatı

algoComp'23 yarışması iki etaptan oluşuyor. Bunlar; ön eleme ve final aşamaları olarak ayrılıyor. 28 Ocak tarihinde 12:00 - 00:00 saatlerinde ön eleme düzenlenecek. Bu aşamada yarışmacıların 8-11 algoritma sorusuna çözüm bulmaları istenecek. En kısa sürede en yüksek puanı toplayan 25 takım finale geçmeye hak kazanacak.

5 Şubat 2023'te düzenlenecek olan final etabında da yarışmacılara ön elemedekinden daha zor olacak 8-11 algoritma sorusu yöneltilecek. Bu sorulara 6 saat içerisinde çözüm bulmaları istenecek. En çok puan toplayan 5 takım büyük ödülü kazanabilecek.

algoComp'23 Ödülleri

Birinci: 20.000 TL

İkinci: 15.000 TL

Üçüncü: 10.000 TL

Dördüncü: 5.000 TL

Beşinci: 2.500 TL

Yarışma tamamlanınca gerçekleştirilecek yayına katılan yarışmacılara da çekilişle çeşitli hediyeler verilecektir.

Katılım Koşulları

Başvurular 23 Ocak 2023 tarihine kadar yapılmalıdır.

23 Ocak sonrasındaki başvurular alınmayacak ve kayıtlar sonlandırılacak.

Yarışmaya katılmak isteyenler 2 - 3 kişilik takımlar halinde başvuru yapabilir.

Bireysel başvurular da geçerlidir.

Takım halinde katılacak kişilerin hepsinin başvuruyu birlikte yapmaları gerekmektedir. (Ayrı başvuru yapan takım katılımcıları farklı takım olarak sayılacak ve birlikte yarışamayacaktır.)

Yarışmaya başvurmak ve detaylı bilgi almak için algoComp'23 web sitesini ziyaret edebilirsiniz.