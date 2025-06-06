PlayStation'dan Eski Atarileri Özleyenlere Yeni Cihaz: Project Defiant!

PlayStation, dövüş oyunu meraklılarını sevindirecek yepyeni bir donanım projesi üzerinde çalıştığını duyurdu. Şirketin “Project Defiant” adını verdiği yeni kablosuz joystick, bugünkü State of Play etkinliğinde oyunseverlerin karşısına çıktı.

Digital Eclipse’in nostalji dolu Mortal Kombat: Legacy Collection koleksiyonunu açıklamasının hemen ardından tanıtılan Project Definant'ın, özellikle dövüş oyunlarında daha iyi bir deneyim yaşatmak için geliştirildiği belirtiliyor. Peki nostaljik görünümüyle şimdiden dikkatleri üzerine çeken cihaz neler sunuyor?

Project Defiant Özellikleri

Paylaşılan teknik bilgilere göre Project Defiant, Sony’nin özel olarak geliştirdiği PlayStation Link teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Bu teknoloji sayesinde, joystick ve oyun kumandalarında ultra düşük gecikme süresi elde ediliyor. Özellikle dövüş oyunlarında anlık tepkilerin büyük önem taşıdığı düşünüldüğünde, bu yeniliğin kullanıcı deneyimini iyileştirebileceğini söyleyebiliriz.

Cihazda, tornavida gibi ek bir araca ihtiyaç duymadan kolayca değiştirilebilen kare, daire ve sekizgen şeklinde tuş plakaları bulunuyor. Bu sayede oyun tarzına göre özelleştirme imkanı sağlanıyor. Yeni joystick'te ayrıca, DualSense kontrolcüsünde bulunan dokunmatik panelin benzeri bir yüzey de yer alıyor.

Yeni cihazın bir diğer dikkat çeken yanı ise markanın yeni nesil oyun kolları gibi uzun süreler boyunca kablosuz olarak çalışabiliyor olması. Bunun yanı sıra dileyenlerin joystick'i kablolu şekilde de kullanabileceğini belirtelim.

Tasarımıyla 80’li ve 90’lı yılların ikonik Atari konsollarını çağrıştıran Project Defiant, PlayStation 5’in klasik siyah-beyaz renk paletine sadık kalan bir şık görünüme sahip. Kompakt yapısıyla öne çıkan bu özel cihaz, turnuva ve etkinliklerde kolay taşınabilmesi için askılı taşıma çantasıyla birlikte satışa sunulacak.

Henüz resmi adı ya da fiyatı açıklanmamış olsa da, Project Defiant’ın 2026 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. PlayStation’ın yıllar içinde büyüyen dövüş oyunu topluluğu göz önüne alındığında, bu yeni cihazın büyük ilgi görmesi ve topluluk için önemli bir boşluğu doldurması muhtemel.