PS Store'da Dev Mart İndirimler Başladı: Fiyatı Ucuzlayan Tüm Oyunlar Burada!
PlayStation, PS Store'da "Mega Mart" indirimlerini başlattı. Kampanya kapsamında birçok oyun yüzde 75'e varan indirimlere girdi.
Son dönemde pek çok oyunu indirimli şekilde tüketicilerin beğenisine sunan PlayStation, resmi dijital platformu PS Store'da heyecanla beklenen Mega Mart indirimlerini başlattı. 27 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında aralarında en popüler yapımların da yer aldığı binlerce oyun şu anda yüzde 90'a varan dev indirimlerle satışa sunuluyor.
Sizler için Mega Mart kampanyası ile PS Store'da indirime giren uygun fiyatlı bazı popüler yapımları derledik. Kampanyanın 27 Mart'a kadar devam edeceğini yeniden belirtelim.
PlayStation Mega Mart'ta İndirime Giren Oyunlar
PlayStation Store’da Mega Mart kampanyası kapsamında binlerce oyun büyük indirimlerle oyuncularla buluşuyor. Kampanya dahilinde birçok popüler yapımın cazip fiyatlarla satışa sunulduğunu görüyoruz. Örneğin, Diablo IV normal satış fiyatının oldukça altında sunulurken, God of War Ragnarök ve Assassin’s Creed Mirage gibi oyunlar da önemli ölçüde indirime girdi. Far Cry 6 gibi popüler yapımlar da kampanyadan faydalanan yapımlar arasında yer alıyor.
Bu ve benzeri birçok oyunu indirimli fiyatlarla satışa sunulan oyunları incelemek ve satın almak için PS Store mağazasını ziyaret edebilirsiniz. İşte sizler için listediğimiz bazı indirimli oyunlar:
|Oyun
|Eski Fiyat (TL)
|İndirimli Fiyat (TL)
|İndirim (%)
|Mortal Kombat 11
|349.00
|34.90
|90
|Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION
|539.00
|107.80
|80
|Rainbow Six Siege
|749.00
|149.80
|80
|Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü
|959.00
|239.75
|75
|Stardew Valley
|489.00
|244.50
|50
|Hellblade: Senua's Sacrifice
|1049.00
|314.70
|70
|Resident Evil 2
|1399.00
|349.75
|75
|Assassin's Creed Mirage
|1049.00
|419.60
|60
|Assassin’s Creed® The Ezio Collection
|1749.00
|437.25
|75
|Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™
|2099.00
|524.75
|75
|Dead Island 2
|1749.00
|699.60
|60
|Call of Duty Modern Warfare
|2159.99
|712.79
|67
|Star Wars Jedi: Survivor
|2900.00
|725.00
|75
|EA Sports FC 25
|2899.00
|869.99
|70
|Diablo IV
|1799.99
|989.99
|45
|Gran Turismo 7
|1999.00
|999.50
|50
|God of War Ragnarök
|2799.00
|1399.50
|50
|Test Drive Unlimited Solar Crown - Gold Edition
|3149.00
|1574.50
|50
|Silent Hill 2
|2499.00
|1749.30
|30
|FINAL FANTASY VII REBIRTH
|2799.00
|1959.30
|
30
5.150 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu
Başlatılan kampanya ile beraber binlerce TL değerindeki beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. İşte kampanyaya dair merak edilen detaylar!
Peki siz PS Store'daki Mega Mart indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...