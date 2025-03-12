PS Store'da Dev Mart İndirimler Başladı: Fiyatı Ucuzlayan Tüm Oyunlar Burada!

Son dönemde pek çok oyunu indirimli şekilde tüketicilerin beğenisine sunan PlayStation, resmi dijital platformu PS Store'da heyecanla beklenen Mega Mart indirimlerini başlattı. 27 Mart'a kadar sürecek kampanya kapsamında aralarında en popüler yapımların da yer aldığı binlerce oyun şu anda yüzde 90'a varan dev indirimlerle satışa sunuluyor.

Sizler için Mega Mart kampanyası ile PS Store'da indirime giren uygun fiyatlı bazı popüler yapımları derledik. Kampanyanın 27 Mart'a kadar devam edeceğini yeniden belirtelim.

PlayStation Mega Mart'ta İndirime Giren Oyunlar

PlayStation Store’da Mega Mart kampanyası kapsamında binlerce oyun büyük indirimlerle oyuncularla buluşuyor. Kampanya dahilinde birçok popüler yapımın cazip fiyatlarla satışa sunulduğunu görüyoruz. Örneğin, Diablo IV normal satış fiyatının oldukça altında sunulurken, God of War Ragnarök ve Assassin’s Creed Mirage gibi oyunlar da önemli ölçüde indirime girdi. Far Cry 6 gibi popüler yapımlar da kampanyadan faydalanan yapımlar arasında yer alıyor.

Bu ve benzeri birçok oyunu indirimli fiyatlarla satışa sunulan oyunları incelemek ve satın almak için PS Store mağazasını ziyaret edebilirsiniz. İşte sizler için listediğimiz bazı indirimli oyunlar:

Oyun Eski Fiyat (TL) İndirimli Fiyat (TL) İndirim (%) Mortal Kombat 11 349.00 34.90 90 Assassin's Creed® Odyssey - DELUXE EDITION 539.00 107.80 80 Rainbow Six Siege 749.00 149.80 80 Far Cry 6 Yılın Oyunu Sürümü 959.00 239.75 75 Stardew Valley 489.00 244.50 50 Hellblade: Senua's Sacrifice 1049.00 314.70 70 Resident Evil 2 1399.00 349.75 75 Assassin's Creed Mirage 1049.00 419.60 60 Assassin’s Creed® The Ezio Collection 1749.00 437.25 75 Sniper Elite 5 PS4™ & PS5™ 2099.00 524.75 75 Dead Island 2 1749.00 699.60 60 Call of Duty Modern Warfare 2159.99 712.79 67 Star Wars Jedi: Survivor 2900.00 725.00 75 EA Sports FC 25 2899.00 869.99 70 Diablo IV 1799.99 989.99 45 Gran Turismo 7 1999.00 999.50 50 God of War Ragnarök 2799.00 1399.50 50 Test Drive Unlimited Solar Crown - Gold Edition 3149.00 1574.50 50 Silent Hill 2 2499.00 1749.30 30 FINAL FANTASY VII REBIRTH 2799.00 1959.30 30

Peki siz PS Store'daki Mega Mart indirimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...