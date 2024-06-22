PS VR2 Artık Son Demlerinde: Sony Bütçeyi Giderek Azaltıyor!

PlayStation VR2, Sony için büyük umutlarla geliştirilmiş olsa da hiçbir zaman Sony'nin umduğu gibi bir başarı yakalayamadı ve satışlarda da beklentilerin oldukça altında kaldı. Şimdi ise şirketin artık bu alana yaptığı yatırımlarda büyük kesintilere gitmeye başladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Şubat ayında piyasaya sürülmesinden bu yana PS VR2, yalnızca fiyatı nedeniyle değil, aynı zamanda birinci ve üçüncü taraf yazılımlar tarafından pek de beklenen desteği göremediği için başarısız oldu. Görünüşe göre bu durum Sony'yi artık bu pazardan çekilmeye itecek gibi.

Android Central tarafından yayınlanan bir rapora göre şirket PS VR2 için oyun geliştirmeye ayırdığı fonda "büyük kesintiler" yaptı.

PS VR2'nin Geleceği Ne Olacak?

İddiaya göre şu anda Sony'nin PS VR2 için dâhili olarak geliştirilmekte olan yalnızca iki adet birinci parti oyunu var. Eğer şirket gerçekten de VR'a yaptığı yatırımı raporda iddia edildiği kadar azalttıysa PS VR2 için gelecekte bu oyunlar dışında bir şey görmememiz muhtemel.

Sony satışların bekleneni verememesi sonrasında başka yollarla da cihazı potansiyel kullanıcılar için daha cazip bir seçenek hâline getirmeye çalıştı. Örneğin Ağustos ayında şirket PS VR2'yi PC ve PC VR oyunlarıyla uyumlu hâle getirecek bir adaptör piyasaya sürecek. Adaptör yaklaşık 60 dolar fiyat etiketine sahip olacak ancak PC için hâlihazırda uyumlu VR cihazlar bulunduğu düşünüldüğünde Sony için bu durum da bekleneni veremeyebilir.

Sony'nin en son geçtiğimiz aylarda PS VR2'nin üretimini elinde fazlasıyla stok biriktiğindne ötürü durdurmasıyla birlikte görünüşe göre artık PS VR2 için son demlerdeyiz diyebiliriz.

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