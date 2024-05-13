PS1 Oyunları Artık iPhone ve iPad'lerde Oynanabilecek: Peki Ama Nasıl?

App Store'da hafta sonu itibariyle "Gamma" isimli yeni bir emülatör yayınlandı. iOS kullanıcılarının mobil oyun deneyimlerine yeni bir boyut gelecek ve PlayStation 1 oyunlarını artık iPhone ve iPad’lerinde Gamma uygulaması aracılığıyla oynayabilecekler.

Gamma ile iOS Kullanıcılarının Oyun Deneyimi Değişecek

Gamma, PlayStation’daki popüler oyunları iPhone ve iPad’de artık oynanabilir kılıyor. Bluetooth gamepad desteğine sahip olan uygulama PS1’de olmayan bazı özellikler sunuyor. Bunlardan biri ise kullanıcıların oyunu istedikleri yerde durdurup kaydetmesi olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, Google Drive veya Dropbox kullanılarak kayıtlı oyun dosyaları cihazlar arasında senkronize edilebiliyor. Ek olarak Gamma için kurulum ve kontrollerin biraz karışık olduğunu söylemek mümkün. Özellikle kontrolcü ve ekran boyutu sadece manuel olarak ayarlanabiliyor.

Başlangıç olarak kütüphanenin kısıtlı olduğunu ve zamanla genişleyeceğini belirten Gamma, popüler Wii ve GameCube emülatörü Delta’nın sistemini kullanıyor. Örnek olarak bahsetmek gerekirse artık iOS’ta jailbreak yapmadan retro oyunlara erişilebilmek mümkün olacak.

iPhone ve iPad’de oyun alışkanlıklarını değiştirmek isteyen Gamma’nın kullanıcıları bu tarz emülatörlere karşı alışmasını beklemesi gerekiyor.