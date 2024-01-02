PS4 ve PS5 Yeniden mi Kırılıyor? Ünlü Hacker'dan Açıklama!

Konu PlayStation olduğunda hack ile ilgili gelen söylentiler çok geçmeden oyuncuların ana odağı oluyor. Özellikle PlayStation 3 ile adından söz ettiren TheFloW'dan gelen son haberler topluluğu bir kez daha heyecanlandırdı.

LinkedIn'de PlayStation 4 ve 5 sistemlerinde önemli bir güvenlik açığı tespit ettiğini ve Sony'nin HackerOne programından 10.000 dolarlık bir ödül kazandığını açıklayan TheFloW, oyunseverlere "Konsollarınızı güncellemeyin!" çağrısında bulundu.

PS4 ve PS5 kullanıcıları bir süredir yalnızca eski aygıt yazılımı sürümlerinde kullanılabilen jailbreak'lere sahipti. TheFloW'un yeni duyurusu oyunseverleri meraka sürükledi.

Sony, Beklenmedik Bir Açığa mı Yol Açtı?

Sony özellikle PlayStation 5'te yaşanan son açıktan sonra getirdiği güncelleme ile bir daha böyle bir duruma izin vermeyeceğinin sinyallerini vermiş olsa da yine bir açığa neden olacak bir hata mı yaptı?

PlayStation hack sahnesi, PSP ve PS3 günlerinden bu yana önemli ölçüde gelişti. Günümüzde yeni cihazların gelişmiş güvenliği, ücretsiz veya düşük maliyetli oyun seçeneklerinin bulunması ve PS4 ve PS5 mimarisinin normal bilgisayarlara benzerliği, bu tür durumların daha az yaşanmasını sağladı.

TheFloW'un PS5 aygıt yazılımını güncellememe uyarısı büyük bir şeyin yaklaşmakta olduğunun işareti olabilir.

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