PS5'e Yeni Güncelleme Geldi: Artık Discord'a Doğrudan Bağlanmak Mümkün!

Sony, PS5 için Discord entegrasyonunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Yeni güncelleme ile artık kullanıcılar doğrudan konsoldan Discord aramalarına katılabilecekler. Bu adım, PlayStation deneyimini Xbox'a yaklaştırıyor.

Geçen yıl başlatılan Discord desteği, şu anda PS5 kullanıcılarının aramaları mobil veya PC üzerinden konsola aktarmasını gerektiriyor. Sony, PS5 kontrol merkezi içinde Discord'u doğrudan entegre eden bir güncelleme sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, katılmak istedikleri sunucuyu veya doğrudan mesaj grubunu seçebilecekler.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH