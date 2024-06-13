PS5'e Yeni Güncelleme Geldi: Artık Discord'a Doğrudan Bağlanmak Mümkün!

Sony, PS5 için Discord entegrasyonunu önemli ölçüde güçlendiriyor. Yeni güncelleme ile artık kullanıcılar doğrudan konsoldan Discord aramalarına katılabilecekler. Bu adım, PlayStation deneyimini Xbox'a yaklaştırıyor.

PS5'e Discord Entegrasyonu Güncellemesi

Geçen yıl başlatılan Discord desteği, şu anda PS5 kullanıcılarının aramaları mobil veya PC üzerinden konsola aktarmasını gerektiriyor. Sony, PS5 kontrol merkezi içinde Discord'u doğrudan entegre eden bir güncelleme sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, katılmak istedikleri sunucuyu veya doğrudan mesaj grubunu seçebilecekler.

You’ll soon be able to join Discord voice chats directly from your PS5 console 🎧 The update is gradually rolling out over the coming weeks, starting in Japan/Asia: https://t.co/kcJtWAYOLB pic.twitter.com/KGOFSauZvH — PlayStation (@PlayStation) June 13, 2024

Güncelleme, önümüzdeki haftalar içinde Japonya ve Asya'daki PS5 sahipleri ile başlayacak, ardından Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Orta Doğu ve son olarak ABD ile Kanada'da yaygınlaşacak.

Yeni Discord entegrasyonundan yararlanmak için PS5'inizi en son sistem yazılımıyla güncellemeniz ve PlayStation Network hesabınızı Discord hesabınıza bağlamanız gerekecek.

PlayStation platform deneyiminden sorumlu ürün yönetimi direktörü Sabrina Meditz'e göre, bu güncelleme ile PS5 kullanıcıları Discord aramalarına daha hızlı ve doğrudan katılma imkanına sahip olacaklar.

Microsoft'un Xbox üzerinde sunduğu Discord desteği ile neredeyse aynı seviyeye gelen bu yenilik, oyuncular arasında iletişimi daha kolay ve entegre hale getiriyor.

Sony ayrıca, PlayStation Network profilinizi herhangi bir mesajlaşma veya sosyal uygulamada paylaşma yeteneği sunuyor. PlayStation mobil uygulamasında yeni bir paylaşım profil seçeneği ile kullanıcılar, paylaşılabilir bir bağlantı veya QR kodu oluşturarak arkadaşlarını kolayca ekleyebilecekler.