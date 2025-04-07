Xiaomi, Fiyatı ve Özellikleriyle Keşke Türkiye'de Satılsa Dedirten HperOS'lu Akıllı Buzdolabını Tanıttı

Neredeyse her gün farklı bir ürün ile karşımıza çıkan Xiaomi, HyperOS ile çalışan yeni akıllı buzdolabını tanıttı. Şirketin akıllı ev teknolojilerinde kullandığı Mijia markası altında çıkan ürün, şık tasarımı ve gelişmiş özelliklerine rağmen, uygun fiyatlı olmasıyla dikkat çekti. İşte Xiaomi'nin Mijia Refrigerator Pro Dual-System Cross Four-Door 508L buzdolabı özellikleri!

Xiaomi, Mijia Pro 508L Akıllı Buzdolabı Modelini Tanıttı

Aslında bu Xiaomi'nin ilk buzdolabı değil. Şirket bundan birkaç ay önce de Mijia Refrigerator Pro Cross 508L modeliyle karşımıza çıkmıştı. O da tıpkı bu modelde olduğu gibi çift kapılı 508 litre kapasite, 60 cm derinlik, çift soğutma sistemi ve -30°C’ye kadar derin dondurma özellikleriyle öne çıkıyordu.

Xiaomi, bu modelde de iki ayrı soğutma sistemi kullanıyor. Buzdolabı ve dondurucu bölümleri birbirinden bağımsız çalışan evaporatör ve fanlara sahip. Bu sayede yiyeceklerin kokuları karışmıyor ve sıcaklık daha stabil kalıyor. Ayrıca altı adet sensör ile iç ortam sürekli izlenerek en ideal soğutma sağlanıyor.

Dondurucu kısmında -30°C’ye kadar soğutma yapabilen buzdolabı, 8 kg yiyeceği sadece 12 saatte dondurma kapasitesine sahip. Bu özellik besinlerin tazeliğini ve dokusunu korumaya yardımcı oluyor. Hijyen konusunda da iddialı olan Xiaomi, iyon temizleme sistemi ile bakteri ve pestisit kalıntılarını azaltmayı hedefliyor.

Xiaomi’nin HyperOS Connect desteğiyle gelen buzdolabı, Mi Home uygulaması üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, sıcaklık ayarlarını değiştirebiliyor, modları programlayabiliyor ve uyarıları takip edebiliyor. Enerji verimliliği konusunda da öne çıkan buzdolabı, günde sadece 1 kWh elektrik tüketiyor. 35 dB sessiz çalışma performansı ise ev içinde rahatsız edici gürültü oluşturmuyor.

Xiaomi, buzdolabının kompresörü için 10 yıllık garanti sunuyor. Üstelik tüm bunlar ise 3,699 yuan yani yaklaşık 19 bin TL. Ülkemizde ise benzer özelliklere sahip buzdolabı modellerinin fiyatı ne yazık ki bunun çok daha üstünde.