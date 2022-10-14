PS5 God of War Ragnarök Paketi Duyuruldu (Video)

PlayStation 5 (PS5) God of War Ragnarök paketi, bir video eşliğinde duyuruldu. Yayımlanan videoyla beraber paketin içeriği de belli oldu. Peki, piyasaya sürülmesine az bir süre kalan oyunun da yer aldığı paket oyunculara neler sunuyor? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan God of War serisinin dokuzuncu oyunu olan God of War Ragnarök'ün PlayStation 4 ve PlayStation 5 isimli konsollara çıkmasına bir aydan az bir süre kaldı. Çok sayıda oyuncu oyunu merak içerisinde beklerken Sony tarafından bir duyuru yapıldı.

PS5 God of War Ragnarök Paketi Neler Sunuyor?

Japonya merkezli teknoloji devi, PlayStation'ın resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayımladı. Yayımlanan videoyla beraber PlayStation 5 God of War Ragnarök paketi duyuruldu. Paketin içeriğinde oyunun yanı sıra klasik beyaz ve siyah renklerinin yer aldığı PlayStation 5 ve DualSense yer alıyor.

Sony tarafından eylül ayı içerisinde State of Play etkinliğinde tanıtılan God of War Ragnarök temalı DualSense'in yer almaması şaşırttı. PlayStation Store'da söz konusu paket ile ilgili herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. Bu nedenle paketin ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor.

YouTube üzerinden yayımlanan video, kısa sürede yoğun ilgi ile karşılaştı. 418 binden fazla görüntülenen videoya çok sayıda yorum yapıldı. Oyuncuların büyük bir kısmı tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımdan görüntülerin de yer aldığı videoyu aşağıda bulunan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

God of War Ragnarök Çıkış Tarihi Ne Zaman?

God of War Ragnarök, 9 Kasım 2022 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak. Paylaşılan videoyla beraber duyurulan yeni PlayStation 5 paketin de 9 Kasım tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Sony tarafından duyurulan PS5 paketi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.