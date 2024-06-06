Sony Havluyu Attı! PlayStation 5, Beklenen Özelliği Asla Almayabilir

Sony, 2020 yılında PlayStation 5'in (PS5) gelecekteki bir sistem yazılımı güncellemesinin ardından 8K çözünürlük desteği sunacağını duyurmuştu. Ancak, son zamanlarda yapılan gözlemler, Sony'nin PS5 kutularından 8K logosunu kaldırmaya başladığını gösteriyor. Bu değişiklik, PS5'in 8K çözünürlük iddialarını desteklemekte zorlanmasıyla ilgili olabilir.

Sony, Playstation 5 İçin 8K Desteği Sunuyor mu?

Reddit kullanıcısı 'Roklobster1', PS5'in yeni kutu tasarımını paylaşarak Sony'nin 8K iddialarını ambalajdan kaldırdığını belirtti. 2020'deki lansman versiyonu 8K, 4K 120 ve HDR logolarını içerirken, son sürümde sadece 8K logosunun kaldırıldığı görüldü. Aynı zamanda, 2023'ün sonlarında piyasaya sürülen PS5 Slim'in de 8K logosunu taşıdığı belirtiliyor.

PS5'in 2020'de yayımlanan orijinal SSS'sinde, konsolun başlangıçta 8K ekranlarla uyumlu olduğu belirtilmişti. Sony, gelecekteki bir sistem yazılımı güncellemesi sonrasında PS5'in 8K çözünürlük sunabileceğini vaat etmişti.

Ancak, PS5'in belirli oyunlar için 8K render desteği sunduğu, ancak HDMI 2.1 üzerinden 4K çözünürlüğe 60fps'de downscale ettiği biliniyor. PS5'in piyasaya sürülmesinden neredeyse dört yıl geçmesine rağmen, 8K çözünürlük vaatleri henüz gerçekleşmedi, bu da son ambalaj güncellemesinin ardındaki neden olabilir.

Sony, bu son değişikliklerle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, son aylarda PlayStation 5 Pro hakkında çeşitli söylentiler duyuluyor. Sony henüz yeni konsolunu resmi olarak duyurmasa da, raporlar Pro'nun yakında geleceğini ve orijinal PS5'ten %45 daha hızlı olacağını öne sürüyor. Şu anda Sony'nin PS5 Pro'da 8K özelliğini sunmayı planlayıp planlamadığı belirsizliğini koruyor.

Sony'nin PS5 kutularından 8K logosunu kaldırması, 8K çözünürlük desteği vaatlerinin henüz gerçekleşmemiş olmasıyla ilgili olabilir. PS5'in en kârlı konsol nesli olmasına rağmen, PlayStation 4 hâlâ oyuncu tabanının yarısını oluşturuyor. Gelecekteki PS5 Pro'nun 8K desteği sunup sunmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.