PS5’te Oyun Oynayarak Para Kazandıracak İş Teklifi!

Bir web sitesi, PlayStation 5’te oyun oynayarak para kazanma hayali kuran oyuncuların gönlünü kazanacak bir iş teklifinde bulundu. WhistleOut adlı web sitesi tarafından yapılan iş teklifine hem sevdiği video oyununu oynamak hem de eğlenirken para kazanmak isteyen kişiler yönelim gösterdi. Teklife göre işi alacak kişilerin oyun oynayarak yeni nesil oyun konsolunu değerlendirdirmesi gerekiyor.

PS5’te Oyun Oynayarak Para Kazanma Teklifinin Şartları Neler?

Oyun sektörünün en büyük şirketlerinden Sony veya PlayStation serisinin geliştiricileri ile hiçbir ilişkisi bulunmayan WhistleOut adlı web sitesi, oyuncuların karşısına geri çevirmek istemeyecekleri bir iş teklifi ile çıktı. Bu teklife göre işi alacak oyuncuların yeni nesil oyun konsolunu video oyunu oynayarak değerlendirmesi gerekiyor.

50 saat boyunca hiç ara vermeden PlayStation 5’te video oyunu oynayacak kişilerin gerektiğini belirten web sitesi, şartları yerine getiren kişilere 1000 dolar (yaklaşık olarak 7.652 TL) ödeneceği duyurdu ancak oyunculara iş karşılığında verilecek ödül bununla da sınırlı kalmıyor. İşi alacak kişilerden PlayStation 5 konsolu ile ilgili deneyimlerinin paylaşmaları isteniyor. İlana başvuru yapıp seçilen kişi veya kişilere PlayStation 5’in Ultra HD Blu-Ray Disk sürümünün de hediye olarak gönderileceği ifade edildi.

WhistleOut ayrıca yeni nesil oyun konsoluna dair deneyimlerini paylaşan kişilere web sitesinin YouTube kanalına katılma ve konsolla ilgili deneyimlerini insanlarla paylaşma şansı da veriyor. Bunun isteğe bağlı olduğunu unutmamak gerekiyor. Web sitesinin isteği doğrultusunda çalışacak kişi veya kişilerin YouTube kanalına katılıp deneyimlerini paylaşılması şart koşulmuyor.

İş ilanına başvurup pozisyona katılmaya hak kazanan kişilerin 4K teknolojiye sahip HDMI özellikli televizyon ve hızlı bir internet bağlantısına sahip olması gerektiğinin de altı çizildi. İşi alan kişilerin belirtilen 50 saatin sonunda oyun konsolu ile ilgili deneyimlerini web sitesi tarafından hazırlanan birkaç soruya yanıt vererek aktarması isteniyor.

WhistleOut tarafından yayımlanan bu iş ilanına seçilen oyuncuların değerlendirmesi gereken unsurlar içerisinde oyun konsolunun çevrim içi ve çevrim dışı performansı, eski oyun konsollarından farklılıkları, indirme hızı ve yeni nesil oyun konsolu ile gelen yeni özellikler yer alıyor.