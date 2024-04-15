PS5 Pro'da Son Düzlüğe Girildi: Geliştiriciler Oyunlarını Uyumlu Hale Getiriyor!

Sony'nin PS5 Pro olarak bilinen PS5'in daha güçlü bir modelini muhtemelen yıl sonuna kadar piyasaya sürmeye hazırlandığı geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Bugün ise Sony'nin geliştiricilere yönelik verdiği direktifler ve PS5 Pro'ya yönelik güncel planlar gün yüzüne çıktı.

Gelen yeni bir rapora göre geliştiriciler doğrudan Sony'nin talebiyle şimdiden ışın izleme yeteneklerini geliştirmeye odaklanarak oyunları PS5 Pro için hazırlıyorlar. Bu özellikleri kullanarak geliştiren oyunlar "Trinity Enhanced" etiketi ile sunulacaklar.

PS5 Pro Test Kitleri Dağıtılıyor

Kod adı Trinity olan bu yeni konsol, daha güçlü bir GPU ve biraz daha hızlı bir CPU moduna sahip olacak ve işleme ve performansta önemli iyileştirmeler hedefleyecek. PS5 Pro'nun standart PS5'e kıyasla yaklaşık %45 daha hızlı GPU işleme ve üç kata kadar daha iyi gelişmiş ışın izleme özellikleri sunması bekleniyor.

PS5 Pro ayrıca Sony'nin yeni performans iyileştirme çözümü PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) desteğini kolaylaştırmak için daha hızlı sistem belleğine ve oyunlar için daha fazla bellek alanına sahip olacak. PSSR, NVIDIA'nın DLSS ve AMD'nin FSR'sine benzer şekilde kare hızlarını ve görüntü kalitesini artırmayı amaçlayacak.

Geliştiriciler şu anda Sony'den test kitleri sipariş edebiliyor ve Sony Ağustos ayına gelindiğinde artık her oyunun PS5 Pro ile uyumlu olmasını bekliyor. Eğer lansman oyunları beklendiği tarihte tamamlanmış olursa, Sony'nin 2024'ün tatil sezonunda yani Aralık ayında yeni PS5 Pro'yu resmî olarak tanıtabilir.

Peki sizin PS5 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.