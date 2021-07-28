Sony PlayStation 5 Satış Miktarı On Milyonu Geçti!
PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition şimdiye kadar en hızlı satan PlayStation modelleri oldu. İşte merak edilen veriler!
Bugün yaptığımız bir haberde Xbox Series ailesinin şimdiye kadar en hızlı satan Xbox olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu verileri takiben yayınlanan yeni bir rapora göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition da şimdiye kadar en hızlı satan PlayStation modelleri oldu.
PlayStation 5 10.000.000 Birim Sattı!
Çeşitli stok sorunları ile gündeme gelen PlayStation 5 modelleri, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında zar zor bulunabiliyor ve satışta olan modeller de, çoğunlukla, kara borsa benzeri yüksek fiyat etiketlerine sahip durumda. Tüm bu sorunlara rağmen PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition, henüz birinci yılı dahi tamamlamadan 10.000.000 (on milyon) birim satmayı başardı.
En son Nisan 2021'de paylaşılan verilerde 7,8 milyon birim sattığı açıklanan PS5 ailesi, Temmuz 2021 itibarıyla iki ay içerisinde 2,2 milyon birim daha satarak önemli bir sınırı geçmiş oldu. Tüm bu verilerle birlikte tıpkı Xbox Series ailesinde olduğu gibi şimdiye kadar en hızlı satan PlayStation unvanını da kapmış oldu.
Konu hakkında açıklamalarda bulunan Jim Ryan, "PlayStation 5 önceki konsollarımızdan daha hızlı bir şekilde daha fazla haneye ulaşmayı başardı ancak PlayStation 5'e olan talep, arzı geçmeye devam ettiği için önümüzde halen çok iş bulunuyor. Oyuncuların bu konuda elimizden geleni yaptığımızı bilmelerini isterim." ifadelerini kullandı.
Xbox Series ailesi de çıkış yaptığı dönemden bu yana 6,5 milyon birim satarak kendi içerisinde oldukça başarılı bir rekora imza atmayı başarmıştı. Tabii ki bunda Xbox Series S modelinin tarihsel ölçekte en uygun fiyatlı oyun konsolu olmasının da payı var.
Yeni PlayStation 5 Modeli Geliyor!
Ortaya çıkan belgelere göre yeni PlayStation 5 modeli gelecek. Peki, yeni PS5 modelinin mevcut yeni nesil oyun konsolundan farkı ne olacak? Konu ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Sony PlayStation 5 Özellikleri
- İşlemci: AMD Zen 2
- İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core
- İşlemci Frekansı: 3.5 GHz
- Ekran Kartı: AMD RDNA 2
- Grafik İşleme Gücü: 10.28 TFLOPs
- İşlem Birimi: 36 CUs
- Grafik Frekansı: 2.23 GHz
- Toplam Bellek: 16 GB RAM
- Birinci Bellek: 16 GB RAM
- Birinci Bellek Bant Genişliği: 448 GB / sn
- Bellek Tipi: GDDR6
- Depolama Kapasitesi: 825 GB
- Depolama Türü: SSD
- Ham Okuma Hızı: 5.5 GB / sn
- Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 8.0 GB / sn
Peki siz PS5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun oynamak için bir oyun konsolu mu almalı yoksa bir oyuncu bilgisayarı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
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