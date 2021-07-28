Sony PlayStation 5 Satış Miktarı On Milyonu Geçti!

Bugün yaptığımız bir haberde Xbox Series ailesinin şimdiye kadar en hızlı satan Xbox olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Bu verileri takiben yayınlanan yeni bir rapora göre PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition da şimdiye kadar en hızlı satan PlayStation modelleri oldu.

PlayStation 5 10.000.000 Birim Sattı!

Çeşitli stok sorunları ile gündeme gelen PlayStation 5 modelleri, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında zar zor bulunabiliyor ve satışta olan modeller de, çoğunlukla, kara borsa benzeri yüksek fiyat etiketlerine sahip durumda. Tüm bu sorunlara rağmen PlayStation 5 ve PlayStation 5 Digital Edition, henüz birinci yılı dahi tamamlamadan 10.000.000 (on milyon) birim satmayı başardı.

En son Nisan 2021'de paylaşılan verilerde 7,8 milyon birim sattığı açıklanan PS5 ailesi, Temmuz 2021 itibarıyla iki ay içerisinde 2,2 milyon birim daha satarak önemli bir sınırı geçmiş oldu. Tüm bu verilerle birlikte tıpkı Xbox Series ailesinde olduğu gibi şimdiye kadar en hızlı satan PlayStation unvanını da kapmış oldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Jim Ryan, "PlayStation 5 önceki konsollarımızdan daha hızlı bir şekilde daha fazla haneye ulaşmayı başardı ancak PlayStation 5'e olan talep, arzı geçmeye devam ettiği için önümüzde halen çok iş bulunuyor. Oyuncuların bu konuda elimizden geleni yaptığımızı bilmelerini isterim." ifadelerini kullandı.

Xbox Series ailesi de çıkış yaptığı dönemden bu yana 6,5 milyon birim satarak kendi içerisinde oldukça başarılı bir rekora imza atmayı başarmıştı. Tabii ki bunda Xbox Series S modelinin tarihsel ölçekte en uygun fiyatlı oyun konsolu olmasının da payı var.

Sony PlayStation 5 Özellikleri

İşlemci: AMD Zen 2

AMD Zen 2 İşlemci Çekirdek Sayısı: 8 Core

8 Core İşlemci Frekansı: 3.5 GHz

3.5 GHz Ekran Kartı: AMD RDNA 2

AMD RDNA 2 Grafik İşleme Gücü: 10.28 TFLOPs

10.28 TFLOPs İşlem Birimi: 36 CUs

36 CUs Grafik Frekansı: 2.23 GHz

2.23 GHz Toplam Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Birinci Bellek Bant Genişliği: 448 GB / sn

448 GB / sn Bellek Tipi: GDDR6

GDDR6 Depolama Kapasitesi: 825 GB

825 GB Depolama Türü: SSD

SSD Ham Okuma Hızı: 5.5 GB / sn

5.5 GB / sn Sıkıştırılmış Okuma Hızı: 8.0 GB / sn

Peki siz PS5 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce oyun oynamak için bir oyun konsolu mu almalı yoksa bir oyuncu bilgisayarı mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.