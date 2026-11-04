Lenovo Bütçe Dostu Oyun Monitörü Tanıttı! 280Hz Ekrana Sahip

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, LOQ 25-10'u tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada portlar arasında HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 mevcut.

Lenovo LOQ 25-10'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 24,5 inç

Ekran Teknolojisi: IPS

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 280Hz

Ekran Parlaklığı: 300 nit

Ekran Tepki Süresi: 1 ms GtG

Renk Kapsamı: %99 sRGB

Portlar: Bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet HDMI 2.1

Lenovo LOQ 25-10'un Ekran Özellikleri Neler?

Lenovo LOQ 25-10'un ekranı 24,5 inç büyüklüğüne sahip. Oyun monitörü IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 280Hz yenileme hızı ve 300 nit parlaklık sunuyor. IPS, geniş görüş açısına sahip. Bu arada 300 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Monitör 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Valorant ve Counter Strike 2 çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Monitör AMD FreeSync Premium teknolojisini destekliyor.

Lenovo'nun oyun monitörü, AMD FreeSync Premium teknolojisi sayesinde ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Yani ekran kartı 120 FPS veriyorsa monitör anlık olarak 120Hz oluyor. GtG, bir pikselin bir gri tonundan farklı bir gri tonuna geçmesi için geçen süredir. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde arkadan gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor. 1 ms'nin düşük bir değer olduğunu belirtelim.

Lenovo LOQ 25-10 Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo LOQ 25-10'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo LOQ 25-10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Lenovo LOQ 25-10'un Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo LOQ 25-10 için 599 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 4 bin 488 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo LOQ 25-10'un özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı özellikle çevrim içi rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu arada monitörün AMD FreeSync Premium özelliğine sahip olması da önemli avantaj çünkü bu özellik sayesinde monitör ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Portlar tarafında DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1'in yer alması da çok önemli.